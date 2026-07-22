La Copa del Mundo no solo dejó récords deportivos, sino también un histórico hito fuera de la cancha que terminó siendo reconocida por Guinness World Records.

El Mundial 2026 llegó a su fin con España levantando el trofeo tras derrotar por 1-0 a Argentina en la gran final. La cita planetaria dejó grandes historias, récords históricos y sorprendentes estadísticas, tanto dentro como fuera de la cancha.

En lo deportivo, Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales al superar a Lionel Messi, mientras que el capitán argentino estableció un nuevo récord como el futbolista con más finales disputadas en la Copa del Mundo. Sin embargo, no fueron las únicas marcas que dejó el torneo.

El inesperado Récord Guinness que dejó el Mundial 2026

El Fixture 2026 de Mercado Pago también hizo historia al ingresar al Guinness World Records en la categoría “Mayor cantidad de personas haciendo un pronóstico deportivo en un mes”.

El reconocimiento fue confirmado el 17 de julio, luego de que la plataforma reuniera a más de 25,2 millones de participantes de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y México durante los 39 días de competencia.

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En total, los usuarios realizaron 966 millones de pronósticos y crearon 2,4 millones de torneos entre amigos y familiares. Para validar el récord, Guinness World Records consideró el período comprendido entre el 26 de mayo y el 25 de junio de 2026, en el que se registraron 21.250.464 participantes, la cifra más alta alcanzada hasta ahora en esta categoría.

(Photo by Buda Mendes/Getty Images)

España es campeona del Mundo/Getty Images)

Entre las estadísticas más llamativas que dejó la iniciativa destacan:

El 2-1 fue el resultado más pronosticado durante todo el torneo, con más de 170 millones de predicciones.

El encuentro entre España y Bélgica fue el que registró el mayor porcentaje de aciertos, con un 38% de los usuarios acertando el marcador.

El partido más difícil de predecir fue la goleada de Canadá por 6-0 sobre Catar, resultado que solo 377 personas acertaron entre los más de 25 millones de participantes.

Las selecciones más elegidas por los usuarios como favoritas para quedarse con el título fueron Argentina, Francia, España, Brasil e Inglaterra.

“Ver a 25 millones de personas de cinco países jugando juntas, con casi mil millones de pronósticos, muestra el poder de construir experiencias digitales que realmente conectan con la gente. Este Guinness World Record es un reconocimiento a esa escala, pero también a algo más simple: la pasión que compartimos por el fútbol en toda América Latina”, destacó Agustín Viola, Head de Marketing de Mercado Pago.