La artista española quedó en el centro de la polémica tras compartir un video que los hinchas argentinos interpretaron como una burla a la derrota de la Albiceleste en la final del Mundial 2026.

La final del Mundial 2026 no solo dejó repercusiones en la cancha tras el triunfo de España sobre Argentina, sino que también desató una inesperada polémica en redes sociales que tuvo como protagonista a la cantante española Rosalía.

Todo comenzó cuando Rosalía compartió un video de otro usuario en TikTok que tenía de fondo su canción “La Perla” donde en un fragmento del tema se escucha la frase “Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, lo que muchos hinchas argentinos interpretaron como una burla tras la derrota de la Albiceleste frente a España.

Rosalía alza la voz tras funa

La reacción no tardó en llegar. Cientos de fanáticos inundaron las redes sociales de Rosalía con críticas e incluso algunos aseguraron que no asistirían a su próximo concierto en Argentina, mientras otros compartieron publicaciones ofreciendo vender sus entradas.

La artista recibió miles de mensajes en su cuenta de IG.

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Ante la ola de comentarios, la cantante decidió aclarar la situación y pedir disculpas públicamente. “Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, para luego agregar en otro post “solo tengo amor por Argentina”, escribió Rosalía, intentando poner fin a la controversia.

La final de la Copa del Mundo

En un intenso encuentro, España se impuso por sobre Argentina durante todo el encuentro, lo que se complicó aún más tras la expulsión de Enzo Fernández en el tiempo extra. A pesar de eso, el gol llegó de la mano de Ferran Torres al minuto 106, lo que los consagró como campeones del Mundial 2026.

En síntesis: