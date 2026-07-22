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Ratón Ayala entierra para siempre la teoría del robo a Argentina: “No ha pasado nada de eso”

Roberto Ayala asegura que Argentina perdió en buena lid con España, disipando rumores que quisieron instalar comunicadores trasandinos.

Por Felipe Escobillana

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Roberto Ayala descarta teorías conspirativas de la final del mundo
© Getty ImagesRoberto Ayala descarta teorías conspirativas de la final del mundo

La reciente final del mundo disputada entre Argentina y España ha generado una ola de especulaciones y teorías conspirativas que han circulado rápidamente entre los aficionados e, incluso, los medios de comunicación.

Ante esta situación, Roberto Ayala, histórico exjugador y actual ayudante de campo de Lionel Scaloni en la selección, decidió romper el silencio para calmar las aguas.

El integrante del cuerpo técnico fue categórico al momento de descartar cualquier tipo de factor extradeportivo o arreglo que haya perjudicado al equipo en el partido decisivo.

“Ha habido un equipo que te ha superado y listo, no hay que buscar más. Hay que hablar simplemente de fútbol, de lo que realmente ha pasado en el campo. Lo otro no suma”, expresó con firmeza en Radio La Red.

Ayala (tercero de izquierda a derecha) trabaja junto a Scaloni hace años

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Ayala sorprendido en Argentina: “No puede ser”

Además, Ayala se mostró sorprendido y un tanto indignado por la imaginación detrás de las falsas narrativas que intentaban explicar el resultado final del campeonato.

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“Son cosas que escuchamos y decimos ‘no puede ser que estén diciendo estas cosas’. Porque no ha pasado nada de eso, al contrario”, concluyó el ayudante, dando por cerrado el tema.

De esta manera se suma a lo mismo que había señalado Scaloni. “Nos estamos yendo para otro lado”, enterrando para siempre la farsa que se intentó instalar.

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