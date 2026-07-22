Uno de los futbolistas más emblemáticos de los últimos años le puso punto final a su exitosa carrera.

La Copa del Mundo 2026 marca un cierre para muchos jugadores. Es por esto que uno que escribió su nombre con letras doradas en su historia, decidió colgar los botines.

Se trata de Guillermo Ochoa. La leyenda mexicana que estuvo en su sexta planetaria, decidió no seguir jugando al fútbol tras el término de este torneo. A través de sus redes sociales, el ahora ex jugador de 41 años contó que no se parará más bajo los tres palos.

El adiós de Ochoa

Guillermo Ochoa tuvo una exitosa carrera, la cual inició en América. Sus grandes atajadas lo llevaron a Ajaccio de Francia, Málaga y Granada de España, Standard Lieja de Bélgica y Salernitana de Italia, entre otros. Su último club fue el AEL Limassol de Chipre. “Lo di todo, lo dejé todo, en mis equipos y en mi selección y hoy entrego mis guantes”, comenzó diciendo en un video subido a Instagram.

“Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS. Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino. Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México. Lo vivido nadie nos lo quita. De corazón, gracias por tanto“, contó.

ver también La inesperada controversia de Rosalía tras el España vs Argentina: “Mala mía. Perdón”

Sin dudas uno de los puntos altos de su carrera fue jugar por el Tri, donde debutó en 2005. “Cada vez que me puse la camiseta de México, tenía en mis manos el sueño de millones de mexicanos, el del que no pudo ir al estadio pero que lo vivió pegado a la televisión abrazando a la familia, el que se quedó sin voz cantando el Cielito Lindo, y el de quien rezó en silencio antes de un penal“, agregó.

Ochoa es recordado por los chilenos por haber sido el arquero de México en el histórico 7-0 de la Copa América Centenario de 2016. Más allá de eso, el meta es junto a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi los únicos jugadores en estar en seis Copa del Mundo. Paco Memo dejó momentos inolvidables en la cita planetaria, como sus atajadas ante Brasil en 2014, ante Alemania en 2018 y el penal atajado a Robert Lewandowski en 2022.}

“Ha llegado el momento de quitarme estos guantes por primera vez dejarlos en otras manos, a quien venga después, solo queda decir una cosa: confía. El arco no pide perfección, pide orgullo“, cerró el querido Guillermo Ochoa. Su último duelo fue ante República Checa en la fase de grupos del Mundial 2026. La portería no olvida a quienes supieron defenderla con honor.