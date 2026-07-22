La ahora influencer ha cargado con todo a los dirigidos por Lionel Scaloni, ganándose el rencor de los hinchas argentinos.

La Copa del Mundo 2026 sigue escribiendo páginas fuera de la cancha. Esta vez Argentina recibió otra burla de Mia Khalifa, quien a esta altura se ha transformado en su enemiga pública.

La ex actriz de cine para adultos hoy en día es una reconocida influencer, con alrededor de 30 millones de seguidores en Instagram. Como persona de bien, vibró con cada detalle de la cita planetaria, algo que la hizo ponerse contra la Albiceleste.

Mia Khalifa contra Argentina

Durante la Copa del Mundo, en más de una ocasión Mia Khalifa criticó el juego de Argentina, por sus provocaciones e infracciones, acusándolo de “sucio”. Por si fuera poco, la nacida en el Líbano manifestó públicamente su apoyo a España, por lo que en la final estaba en contra de los sudamericanos.

“Estoy apoyando a España y en contra de Argentina únicamente por el amor al juego de odiar”, manifestó públicamente. Incluso, subió la imagen de que apostó 1 millón de dólares a favor de la Roja contra la Albiceleste, ganando 650.000 dólares por una tasa de 1,65.

“Lo creí y gané a lo grande. Estoy muy orgullosa de mi país natal, España (aunque no tengo ni una gota de sangre española)”, publicó en redes sociales. Incluso posteó el gol anulado a Nico Williams y tildó a los sudamericanos de “VARgentina”. Ella asistió al MetLife Stadium con la camiseta de Barcelona.

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Pero si pensaban que la odiosidad de Khalifa contra Argentina había terminado, se equivocaron. Ahora la ex protagonista de películas para mayores de edad subió una foto cargando a Enzo Fernández. En ella ponía la imagen del volante tocándose las orejas y en la otra, al mismo jugador siendo expulsado.

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“Bueno, si no quieres que suene xenófobo, ¡no nombres al equipo como el país! tu falta de pensamiento crítico no es mi problema, también tu falta de tiros al arco no es mi problema“, escribió minutos más tarde. La pelea entre Mia Khalifa y Argentina está desatada.