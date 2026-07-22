El Fenómeno realizó un certero análisis de lo que fue la victoria por 1-0 de los españoles en Nueva York. “Un dominio absoluto durante todo el partido”, afirmó.

Todavía sigue siendo tema de debate la verdadera paliza que España le dio a Argentina en la final del Mundial 2026. Más allá de que la victoria de la Furia Roja apenas fue de un 1-0, el dominio de los europeos fue una cosa pocas veces vista en este tipo de definiciones.

Uno que realizó un certero análisis al respecto fue Ronaldo, quien en cuenta de Tik Tok detalló lo que fue la tremenda supremacía del equipo dirigido por Luis de la Fuente en el Metlife Stadium de Nueva York.

Para el histórico atacante brasileño, hubo una enorme diferencia entre España y Argentina en un partido donde Lionel Messi no pudo nunca ser un factor diferencial clave a favor de la albiceleste.

ver también La FIFA anuncia al 11 ideal del Mundial 2026 y desata escándalo de proporciones

El certero análisis de Ronaldo del España vs Argentina en la final del Mundial 2026

El Fenómeno partió diciendo que “España dominó de principio a fin, como yo esperaba, por otra parte (bromea). A España no le salieron los goles y no ganó por la ventaja que yo esperaba y que se merecía, pero fue un dominio absoluto durante todo el partido”.

“Fue una paliza. La diferencia de calidad entre España y Argentina es muy grande. Incluso teniendo a Messi, no les pudieron igualar. Argentina no luchó con mucha garra, que fue su fuerte durante todo el torneo. Un jugador talentoso puede ganar un partido, pero necesitas la fuerza de un equipo para ganar un Mundial, como España. Jugar en conjunto, todos son importante”, agregó.

España le pasó por arriba a Argentina en la final del Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, el ex Real Madrid aseguró que “Argentina nunca jugó bien al fútbol, solo luchó con mucha garra, no jugaron bonito. España tiene un ADN de juego, un juego bonito. El Joga Bonito de Brasil quedó superado y la forma de jugar ahora de España es la mejor”.

“Creo que la diferencia entre España y los demás equipos es enorme, ¿no? Creo que incluso con Messi, Argentina… luchó valientemente, pero la diferencia técnica es enorme, ¿verdad? Creo que un jugador talentoso puede ganar un partido, pero la verdadera fuerza de un equipo reside en el equipo mismo, en jugar juntos, en saber que todos son importantes”, añadió.

Para cerrar, R9 af9rmó que “aunque Argentina, con valentía, no con un juego colectivo brillante, sino con mucha garra y determinación, llegó a la final, España tiene un auténtico ADN español de juego, de juego bello, y hoy en día, el equipo que juega bello es España”.

ver también Una alegría inolvidable: DT de España levantó todas las copas tras el Mundial 2026

En síntesis