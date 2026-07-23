Al otro lado de la cordillera salió a la luz un texto que el presidente de la FIFA le dedicó a la AFA luego de la cita planetaria.

Todavía quedan coletazos de lo que fue la dura derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026. Son varios los que creen que con esto cayó el poder en todo lo que rodea al fútbol, sentimiento que podría crecer si tomamos en cuenta el últimos gesto de la FIFA.

Y es que Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, no encontró nada mejor que escribirle una carta a Claudio Tapia, mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino, tras la caída del combinado albiceleste.

Este documento fue difundido por la propia AFA al otro lado de la cordillera, siendo un texto en que el dirigente italiano valoró el rendimiento argentino en la cita planetaria y aseguró que fue clave para que el torneo fuese un éxito.

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La carta que Infantino le escribió a Argentina tras el Mundial 2026

El presidente de la FIFA afirmó que “ el domingo 19 de julio de 2026, en el magnífico Estadio de Nueva York Nueva Jersey, Argentina conquistó la medalla de plata de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras una emocionante final contra España. Quisiera reiterarle mis más sinceras felicitaciones por este nuevo resultado importante para el fútbol argentino”.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026 permanecerá en la memoria como una celebración inolvidable del fútbol, marcada por partidos espectaculares, la irrupción de nuevas promesas, la presencia de las grandes figuras del deporte y el extraordinario ambiente vivido en estadios repletos de aficionados”, agregó.

En ese sentido, el italiano valoró que “la magnífica actuación de la Albiceleste contribuyó, asimismo, de manera decisiva a hacer de esta edición un acontecimiento excepcional que cautivó a millones de apasionados del fútbol en todo el mundo”.

Gianni Infantino le escribió a Argentina luego de la derrota albiceleste en la final del Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

“Estas victorias son siempre el fruto del trabajo constante, la profesionalidad y la atención al detalle, pero también de la pasión, el compromiso y el amor por este maravilloso deporte”, añadió.

Además, Infantino envió sus felicitaciones a “los jugadores, al seleccionador Lionel Scaloni, así como al cuerpo técnico y médico y, por supuesto, a los numerosos aficionados que han acompañado y alentado al equipo durante toda la competición”.

“Le deseo, estimado Sr. Presidente, todo lo mejor para las próximas competencias y espero volver a verlo muy pronto”, concluyó el presidente de la FIFA en el texto enviado a Claudio Tapia, mandamás de la AFA.

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En síntesis