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Colo Colo

Johnny Herrera se sube a la Vozinhamanía con Aníbal Mosa: “Lo felicito por la contratación”

A pesar de su amor por la U de Chile, Johnny Herrera señala que la llegada de Vozinha a Colo Colo es un acierto de Aníbal Mosa.

Por Felipe Escobillana

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Johnny Herrera tiró la talla con Aníbal Mosa
© TNTJohnny Herrera tiró la talla con Aníbal Mosa

La llegada de Vozinha a Colo Colo es algo tan espectacular que incluso Johnny Herrera aplaude lo hecho por Aníbal Mosa, el gran gestor de la movida con el meta africano.

Por lo mismo es que en un contacto que hubo en TNT Sports, llovieron flores de lado a lado entre ambos. “Si está Johnny en el panel, me da seguridad”, dijo el dirigente de entrada para hablar con el canal.

Johnny tomó la posta. “Hola Aníbal, le mando un saludo. Lo felicito por la contratación que hizo y porque siempre da la cara en su equipo, hablando seriamente. Eso está escaso en nuestro fútbol”, dijo tirando un palo hacia los dirigentes de U de Chile.

Incluso se dio maña para palanquearlo por el gorro de lana chilote que Mosa usa durante el invierno. “Si quiere me lo manda para acá”, comentó por esa indumentaria.

Mosa se anotó un golazo con la llegada de Vozinha

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Mosa agradece a Johnny y a los colocolinos

Mosa nuevamente tomó la palabra. “Te lo agradezco mucho, viniendo de ti que tenemos diferencias en nuestros equipos”, manifestó en el Monumental.

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Luego habló de lo que pasó en el estadio. “Estamos contentos con la fiesta. Mucho niño, mucha mujer, mucha gente de la tercera edad. Se ven reflejados distintas generaciones, así nos aseguramos que Colo Colo no muera nunca”, dijo.

También especificó que “el espectáculo lo entienden algunos como gastar menos, invertir menos. Nosotros entendemos que es como cuando jugaba el Rambo (Ramírez), si bien lo más importante es la cancha, si eso anda bien el resto viene. La familia colocolina está contenta”.

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