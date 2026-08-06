Deportes Limache zafó de una sanción por haber roto el fair play financiero. En el primer semestre ya se había salvado de dos castigos. ¿La razón? No se presentaron los cargos en los tiempos establecidos.

Si bien deportivamente Deportes Limache ha tenido un año positivo, a pesar de ir de mejor a peor, complicado es desde el punto de vista administrativo.

Esto porque a comienzo de año fue denunciado por parte de la Unidad de Control Financiero (UFC) de la ANFP por el pago atrasado, en 24 horas, de las cotizaciones previsionales del plantel en el mes de enero.

No fue lo único: también hubo otro cuestionamiento de parte del ente rector por el pago de IVA fuera del plazo legal establecido.

Sin embargo zafó. El Tribunal de Disciplina de la ANFP desestimó por unanimidad de sus miembros ambas denuncias.

En la denuncia por el tema del IVA, se informó que la Unidad de Control Financiero la presentó de manera extemporánea.

En tanto, por lo de las cotizaciones -que se castiga con pérdida de puntos- se estableció “causa no imputable” al club, apuntando a la falta de conectividad para procesar el pago, el que se realizó apenas fue posible.

Deportes Limache ha tenido problemas administrativos este año

Nueva denuncia de la que zafa Limache: otra vez fuera de plazo

Hace un mes, la Unidad de Control Financiero de la ANFP determinó que los limachinos nuevamente estaban rompiendo las reglas, esta vez por el fair play financiero.

Esto porque habían excedido el límite de 70% de gasto permitido en torno a la conformación del plantel, considerando lo que son los ingresos promedios obtenidos desde el 2023 al 2025.

La sanción sobre los tomateros no tardó en llegar: estarían castigados para fichar jugadores en el mercado de verano del 2027. Claro que nuevamente hubo un problema.

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La Segunda Sala rectificó la sanción y la dejó sin efecto, debido a que nuevamente la UCF de la ANFP presentó tarde el cargo. Esta vez, fue con 24 horas de retraso.

Un asunto que deja a muchos pensando que hay un gato encerrado en el asunto, entendiendo que el órgano de la ANFP debió haber actuado con mayor celeridad.