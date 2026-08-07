El atacante del Cacique dio una respuesta elocuente a TNT Sports cuando le consultaron por el zaguero que más le costó marcar en el fútbol chileno. "Me puteaba lindo", confesó.

Javier Correa tuvo un solo enfrentamiento contra Iván Román y eso le bastó para saber que tenía cualidades para llegar a Colo Colo. Fue en 2024, específicamente en el estadio Municipal de La Cisterna. El domingo 20 de octubre. Sí, el día que entre Leonardo Gil y Brayan Cortés fabricaron un autogol insólito.

Pues bien, el argentino hizo el empate transitorio gracias a un golazo que el defensor chileno de 20 años vio prácticamente en primerísimo plano. Al tiempo de eso, Correa recibió una consulta con la que se acordó de aquel duelo, aunque sólo estuvo en la cancha durante el primer tiempo.

En el descanso, el “9” fue reemplazado por el paraguayo Guillermo Paiva. Le preguntaron por el defensor que más le costó en el fútbol chileno. “Iván Román. Me pellizcó y todo, encima me puteaba, me puteaba lindo. Mucha personalidad“, respondió Correa en TNT Sports sobre su inminente compañero.

Entre Iván Román y el Banana Suárez vieron en un puesto privilegiado el golazo de Correa a César Rigamonti. (Felipe Zanca/Photosport).

“A mí me llamó muchísimo la atención su personalidad“, reconoció el cordobés de 33 años sobre el zaguero central surgido en las divisiones inferiores del cuadro árabe. Al tiempo, en febrero de 2025, Román fue transferido al Atlético Mineiro de Brasil. Desde ahí será cedido a préstamo al Cacique.

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Javier Correa tuvo un cruce fuerte con Iván Román en aquel triunfo por 3-2 de Colo Colo vs Palestino. Incluso reveló que trató de calmar al defensor central seleccionado chileno. “Yo le decía que no había necesidad porque la jugada estaba del otro lado de la cancha“, dijo el argentino.

Javier Correa enfrenta a Dilan Zúñiga y de fondo, mira Iván Román. (Felipe Zanca/Photosport).

“Le decía: ‘No hay necesidad’. De todo me decía él”, agregó el ariete, quien llegó al Cacique a mediados de 2024 desde Estudiantes de La Plata. El tiempo dirá si esos duelos se reeditan en las prácticas albas en el estadio Monumental, pues Román pronto desembarcará en Pedrero.

Por lo pronto, el equipo adiestrado por Fernando Ortiz afina detalles para visitar a Unión La Calera en la fecha 18, la última jornada de suspensión que deberá afrontar Correa. Y seguramente, su compatriota Maximiliano Romero continuará como eje del ataque en el Eterno Campeón, quien luego de su duelo vs los Cementeros recibirá a O’Higgins. Y después, afrontará el Superclásico ante Universidad de Chile.

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