El campeón con los Albos hace su vuelta al fútbol nacional luego de estar en Asia.

El mercado de pases del fútbol chileno ha tenido bastantes movimientos. Esta vez es en la Primera B donde se produce un traspaso sorpresivo, con un ex campeón con Colo Colo.

El periodo de fichajes de invierno es donde se corrigen los errores del verano o bien, se intenta enrielar el rendimiento de los equipos con nuevas piezas. En esta ocasión, un club que pasa por un muy mal presente se la jugó con un atacante que viene del extranjero.

La promesa de Colo Colo que vuelve

En el año 2008, cuando Colo Colo era el mejor equipo del fútbol nacional y contaba con Lucas Barrios como principal referencia en ataque, un joven Yashir Pinto se hizo un espacio en su delantero. Gracias a sus buenas condiciones, logró ser parte de los títulos de ese año y del Clausura 2009.

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Luego de no encontrar lugar en los Albos, terminó saliendo y comenzó a deambular por varios clubes nacionales: Ñublense, Lota Schwager, Barnechea, Curicó Unido, Coquimbo Unido y Universidad de Concepción, entre otros.

Incluso, el delantero decidió invertir sus apellidos y pasar a ser Yashir Islame Pinto. Junto con eso, jugó por la selección de Palestina e hizo carrera en Asia, pasando por el fútbol de Malasia, Indonesia y Tailandia.

Tras militar en el Ayutthaya United de Tailandia, Yashir Islame ahora confirmó su regreso al fútbol chileno. Deportes Santa Cruz anunció al delantero de 35 años como nuevo delantero. El club de la Primera B no lo pasa bien y necesitan ayuda en su campaña.

Los Comerciantes se encuentran en el penúltimo lugar de la categoría de plata chilena, con 12 puntos. Solo superan a Rangers que tiene 5 unidades. La pésima campaña de los Piducanos es lo único que los salva de no caer en zona de descenso, pero saben que deben ganar. Esperan que la experiencia de Islame los ayude.