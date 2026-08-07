Por medio de un video Fernando Vergara presentó al staff de profesores de la Escuela Oficial Colo Colo Providencia, donde el ex defensor será uno de sus ayudantes.

Pedro Reyes es un jugador que en su momento sacrificó bastante del cariño que se ganó en Colo Colo. ¿La razón? Pues su llegada a Universidad de Chile en el 2002, movimiento en su carrera que varios hinchas albos jamás perdonaron.

Sin embargo, el tiempo ha sabido poner las cosas en su lugar, sobre todo si se pone sobre la mesa las buenas campañas que tuvo el defensor con la camiseta del Cacique durante la década de los 90.

Por lo mismo, ese vínculo con los albos nunca se ha roto del todo, a tal punto que por estos días escribirán un nuevo capítulo, esta vez, formando a los jugadores del mañana.

ver también Compartió delantera con Lucas Barrios en Colo Colo y ahora regresa al fútbol chileno

Pedro Reyes vuelve a Colo Colo

Así quedó demostrado en la cuenta de Instagram de la Escuela Oficial Colo Colo Providencia, donde Fernando Vergada presentó a su staff de entrenadores que trabajará en formar los próximos futbolistas.

Pedro Reyes, Eduardo Vilches y Carlos Navarro son parte del equipo que trabajará en esta escuela, buscando traspasar sus años en el deporte rey.

“Fue bastante bonito el primer día. Los muchachos están con mucho entusiasmo. Entregaron lo mejor que pudieron y hay algunos a los que hay que guiar para que puedan desarrollarse mejor en lo que más les gusta, el fútbol”, declaró Reyes en el video.

Pedro Reyes tiene un nuevo paso por Colo Colo su ser el ayudante de José Luis Sierra entre 2015 y 2016. | Foto: Photosport.

Pedro Reyes jugó entre 1993 y 1998 en el Cacique, años en los que ganó cuatro torneos de Primera División y dos Copa Chile, además de alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores y Supercopa.

ver también Se las cantan clarita a Iván Román: “Si toma Colo Colo como lo máximo, se acaban sus aspiraciones”

En síntesis