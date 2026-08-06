El volante termina contrato con Manchester City y su futuro no será en Inglaterra.

Luego de lo que fue la Copa del Mundo 2026, Rodri comienza a pensar en su futuro. Real Madrid y Barcelona lo tienen en sus planes, pero él ya tiene a su favorito.

Los Merengues inician un nuevo proyecto de la mano de José Mourinho, con varios fichajes estrellas como el de Marc Cucurella. Los Culés por su parte, traen un buen andar con Hansi Flick, pero tienen una cuenta pendiente con la UEFA Champions League.

El nuevo equipo de Rodri

Rodri viene de varios años brillando en Manchester City, siendo incluso Balón de Oro. A pesar de tener una grave lesión, se recuperó a tiempo para tomar ritmo y ser la figura de España en la Copa del Mundo 2026. De hecho, fue elegido como el mejor del torneo.

El tema es que el volante de 30 años finaliza contrato con los Citizens en el 2027. Por esta razón, este mercado es la última opción para los ingleses para poder venderlo y quedarse con ganancias. Desde la próxima ventana de fichajes, ya podrá negociar como jugador libre.

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Real Madrid y Barcelona quieren a Rodri, pero este jugador ya eligió a cuál desea ir. De acuerdo a diversos medios españoles, el campeón del mundo se inclinó por los Culés. De esta manera, se uniría a la mayoría de sus compañeros de selección que militan ahí.

El mejor jugador de la Copa del Mundo le dio luz verde a Barcelona para que negocie con Manchester City y de esta manera, regrese a La Liga luego de haber jugado en Villarreal y Atlético de Madrid. Los Colchoneros lo vendieron a los Citizens en 2019.

Rodri levantó la Copa del Mundo con España. Imagen: Getty

Ahora resta que los clubes se pongan de acuerdo para que Rodri deje la Premier League y vuelva a su país. Será uno de los grandes fichajes de la temporada, con el cual los Culés intentarán demostrar su poderío a nivel europeo.