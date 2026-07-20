Mientras la Copa del Mundo jugaba sus partidos de desenlace, el entrenador catalán tuvo reuniones para conocer el proyecto de la Azzurra, que busca volver a ese tipo de certámenes tras mirar por TV tres ediciones consecutivas.

Mientras se desarrollaba el Mundial 2026, Josep Guardiola recibió una propuesta para volver al ruedo. Luego de su salida del Manchester City de Inglaterra, el entrenador catalán fue contactado directamente por dos personeros que acaban de asumir diversos cargos en la federación italiana.

Se trata de Paolo Maldini, un legendario zaguero del AC Milan que fue elegido como director deportivo de la FICG. A su vez, el otrora marcador zurdo eligió a un ex compañero rossonero como su asesor: el brasileño Leonardo, quien en su momento fue encargado de las contrataciones en el Paris Saint-Germain.

Según reportó Sky Sports, Maldini y Leonardo tuvieron una reunión presencial con Guardiola en Barcelona. “Los encuentros se extendieron por todo el fin de semana”, agregó el citado medio, que expuso que ambos personeros de la Azzurra le mostraron el plan que tienen.

Paolo Maldini tomó la dirección deportiva de la selección italiana. (Alessandro Sabattini/Getty Images).

El objetivo es claro: retornar a una Copa del Mundo, competencia que la selección italiana miró por televisión por tercera edición consecutiva. Sí, al igual que Chile, pero con una tradición mucho mayor: los europeos han sido campeones de aquel certamen en cuatro ocasiones.

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En el último fin de semana del Mundial 2026, Italia le ofrece la selección a Josep Guardiola

Mientras el Mundial 2026 disputaba los últimos dos partidos, Josep Guardiola se sumó con fuerza a la carrera por dirigir a Italia. Aunque no está solo, también hay candidatos nacionales: como Andrea Pirlo y Roberto Mancini, quien ya desempeñó aquel cargo.

“El plan es desarrollar el proyecto en cuatro años para el Mundial 2030. Y la idea es comenzar en la Nations League para formar el nuevo grupo y ser competitivos de inmediato”, aseguró el periodista Gianluca di Marzio, quien suele manejar información certera en movidas de mercado de Italia.

Pep Guardiola está como agente libre y su nombre gusta mucho en Italia. (Carl Recine/Getty Images).

Así las cosas, la posibilidad de ver a Pep en la Azzurra crece. Sobre todo con el plan que tiene Guardiola para seguir con su carrera. “Me gustaría dirigir una selección en un Mundial, la Eurocopa o la Copa América. Siempre he pensado en eso”, dijo entre 2024 y 2025.

Aunque después de su salida del City, su intención fue elocuente. “Ahora quiero descansar, no tengo planes de entrenar durante un tiempo”, manifestó Guardiola al despedirse del equipo en el que ganó 20 títulos, incluidas seis Premier League y una Champions League. El tiempo y las negociaciones dirán…

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