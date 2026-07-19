El experimentado zaguero central trasandino, quien entró sobre el final del primer tiempo, tuvo un tenso diálogo con la figura española luego de la triste derrota trasandina en el duelo decisivo de la Copa del Mundo.

Nicolás Otamendi fue una de las caras más visibles de la gran frustración de Argentina tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026 y se lo hizo saber a Rodrigo, capitán del equipo europeo. El mediocampista del Manchester City de Inglaterra se acercó al defensor trasandino.

En teoría quería saludarlo tras el pitazo final del esloveno Slavko Vinçic. Pero se encontró con una respuesta que no esperaba en ningún caso. Otamendi lo mandó a buena parte. Le protestó y no quiso aceptar la despedida de una de las grandes figuras que tuvo el torneo.

De hecho, el zaguero que reemplazó a Lisandro Martínez sobre el final del primer tiempo en este decisivo duelo le expresó el porqué de su rabia. “Toda la semana estuviste llorando”, le dijo Otamendi, quien poco antes de la Copa del Mundo fue confirmado como refuerzo de River Plate.

Parte del diálogo que tuvo Otamendi con Rodrigo tras el pitazo final que decretó el título epsañol. (Captura ESPN).

El exjugador del Atlético Madrid y el Villarreal lo miraba incrédulo. “¿Qué he hecho yo?”, le consultó Rodri, visiblemente sorprendido por la pachotada de Otamendi. Todo lo describió el relator de Disney+ Mariano Closs, quien alertó de la conversación.

También lo captaron las cámaras de ESPN, que en sus redes sociales viralizó el momento. Un instante que marca la memoria selectiva de algunos. El exzaguero central del Benfica de Portugal, el Valencia de España y el City de Inglaterra literalmente pasó por alto su conducta en Qatar 2022.

Rodrigo mira a Otamendi sin entender nada. (Captura ESPN).

Aunque no le quedó la misma visión a Lionel Scaloni en la entrevista flash. “Estamos demostrando que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas”, aseguró el director técnico de la Albiceleste, que había ganado el título en Qatar 2022 con participación de Otamendi.

El experimentado marcador les gritó literalmente en la cara el triunfo a Países Bajos en esa tanda de penales que significó la victoria trasandina en los cuartos de final del certamen. De hecho, hay fotos que confirman esa celebración en un partido que tuvo mucha tensión. Como el Topo Gigio que Lionel Messi le dedicó a Louis Van Gaal y el “andá para allá, bobo” que la Pulga le lanzó al ariete Wout Weghorst.

Otamendi fue uno de los argentinos que festejó en la cara de los neerlandeses. (Richard Heathcote/Getty Images).

Para colmo de males, Otamendi debe sumarse a la Banda Sangre, que sufrió una dura eliminación de la Copa Argentina: River cayó por 3-1 ante Aldosivi y se despidió rápidamente de aquel certamen mientras Argentina contaba las horas para la gran final que lo dejó con las manos vacías y una medalla de plata como consuelo.

Rodrigo fue condecorado como el mejor jugador del Mundial 2026. Para colmo de Otamendi. (Carl Recine/Getty Images).

ver también España o Argentina: El millonario premio que entregará la FIFA al campeón del Mundial 2026

Revisa el tenso momento entre Otamendi y Rodrigo tras la victoria de España a Argentina

El cruce entre Nicolás Otamendi y Rodrigo salió en plena transmisión tras la victoria de España ante Argentina y necesitó de la intervención de Borja Iglesias para evitar que la discusión subiera más de tono. El Panda se llevó al capitán de los hispanos mientras algunos trasandinos llegaron a apoyar a Otamendi.

Tweet placeholder

Revisa el compacto del triunfo de España vs Argentina