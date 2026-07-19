Según reporte internacional, la decisión se tomó incluso antes del partido, generando controversia en los hinchas y la cuestionada FIFA.

El Mundial 2026 dice adiós con la final entre Argentina y España. Y junto con decidir al campeon del torneo, también se definirá otro importante trofeo como el Balón de Oro.

Este premio se le otorga al mejor jugador del certamen, siendo entregado generalmente a uno de los finalistas de la Copa del Mundo. En esta ocasión los candidatos son Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Ambos jugadores han llenado de goles el Mundial. El argentino llegó a la final con ocho goles y cuatro asistencias, mientras el francés cerró con 10 tantos y superando a la Pulga como el artillero histórico en la historia de los mundiales.

Spoilean el ganador del Balón de Oro del Mundial 2026

Mientras se jugaba la final entre España y Argentina, el sitio Sports Illustrated anunció que la decisión ya estaba tomada previo al partido. Ahí, Lionel Messi es el ganador del Balón de Oro del torneo.

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“Según informes, el Balón de Oro del Mundial 2026 ya tiene dueño y este es Leo Messi: el astro argentino guió a la Scaloneta a su segunda final consecutiva y la tercera en los últimos cuatro Mundiales, ganando así de manera merecida el premio”, avisó la citada fuente.

El argentino, de confirmarse la información, sumaría su tercer trofeo de ese tipo en una Copa del Mundo. Anteriormente lo logró en Qatar 2022, donde fue campeón con su país, además de Brasil 2014.

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En el actual certamen, quienes pelearon palmo a palmo el Balón de Oro como jugador destacado fueron Lionel Messi y Kylian Mbappé. A ellos le siguen Erling Haaland, Jude Bellingham, Rodri, Lamine Yamal y Harry Kane.