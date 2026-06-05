El mundialista de Francia 98 cargó contra el presidente del club a la hora de explicar su renuncia. Llevaba buenos números en el torneo.

Sorpresa en club del fútbol chileno, luego de conocerse la renuncia de Nelson Tapia a la banca. El mundialista de Francia 98 llevaba una buena campaña al mando de Constitución Unido, club de la Tercera A.

“Constitución Unido informa a sus hinchas, socios y comunidad en general que el señor Nelson Tapia ha presentado su renuncia al cargo de director técnico de nuestro plantel de honor. Como institución recibimos esta decisión de manera imprevista”, avisó el club.

Sin embargo, horas después el propio “Cabeza de muela” ocupó sus redes sociales para dar su versión. Ahí explicó que desacuerdos con la directiva forzaron su adiós de la banca maulina.

La versión de Nelson Tapia

Mediante un comunicado, Nelson Tapia aclaró las razones de su renuncia a la banca de Consitución Unido. El DT llevaba una buena campaña en el elenco donde dirige a jugadores como Gonzalo Espinoza, en la Tercera A.

El mundialista con la Roja no va más como DT.

Cargando contra el presidente del Club y las constantes diferencias entre ambos, el ex portero sumó como razones “la salida de los jugadores Eduardo Arévalo, Piero Benítez y Agustín Gutiérrez”.

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“Y (además) haberme enterado hace un par de días sobre la inminente llegada de Alejandro Pérez como nuevo entrenador, me veo forzado a dejar el cargo de director técnico”, explicó.

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Nelson Tapia dejó Constitución Unido sexto en la tabla de Tercera A, con 13 puntos. La buena campaña lo tenía a seis unidades del líder, Lautaro de Buin, peleando de lleno en la parte alta del torneo.