El Capo de Provincia lo logró y desde la Ciudad Histórica avisan que en las próximas horas Conmebol hará oficial la noticia. Duelo se jugará post Mundial 2026.

O’Higgins prepara una fiesta en su casa para un partido histórico en el club. Finalmente desde Rancagua avisaron que Conmebol les dará el visto bueno para recibir a Boca Juniors en la Ciudad Histórica, lo que estaba en veremos por no cumplir con el aforo mínimo exigido.

“Confirmado. O’Higgins recibirá a Boca Juniors en el Estadio El Teniente de Rancagua por la Copa Sudamericana. Esto es algo histórico para O’Higgins para Rancagua”, informó el periodista Nicolás Cortés.

Misma información apuntaron en Cancha Libre, medio celeste, quien avisó que solo falta la oficialización desde el organismo sudamericano. Ahora el Capo da el primer paso para el esperado partido donde quiere avanzar a octavos de final del torneo.

O’Higgins celebra con promoción para hinchas

A la espera de la oficialización de El Codelco El Teniente para recibir a Boca Juniors, O’Higgins de Rancagua palpita la Copa Sudamericana jugando Copa de la Liga este fin de semana.

O’Higgins y su gran 2026 /Photosport

Los celestes son el único equipo clasificado a semifinales a falta de la última fecha de fase grupal. Por ello lanzaron precios ultrapopulares para el encuentro contra Palestino, a jugarse este domingo a las 18.00 en El Teniente.

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“Si eres Socio General de nuestro club puedes ingresar ahora ya a ohipass.cl y comprar tu entrada a Galería 16 tan solo a $750″, avisó el club. Además, los socios abonados podrán invitar a un acompañante gratis al duelo.

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En lo que respecta a Copa Sudamericana ya hay fechas confirmadas. La ida será en La Bombonera, a las 20:30 horas de Chile el jueves 23 de julio. La vuelta será el jueves 30, a la misma hora y en el Estadio Codelco El Teniente.