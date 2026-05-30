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Felipe Faúndez está en la mira: Revelan sondeo de un equipo grande por la joya de O’Higgins

El jugador pasa por un gran momento junto al Capo de Provincia, lo que ha despertado el interés de otros clubes.

Por Andrea Petersen

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El jugador despertó el interés de uno de los grandes.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTEl jugador despertó el interés de uno de los grandes.

El jugador de O’Higgins Felipe Faúndez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el conjunto rancagüino. No solo se ha consolidado como una de las principales figuras del equipo, sino que además lidera el ranking mundial de futbolistas con más minutos disputados durante el último año.

Su destacado rendimiento y regularidad no han pasado desapercibidos, despertando el interés de distintos clubes que siguen de cerca su situación.

El club que preguntó por Faúndez

Según reveló Coke Hevia en Radio Pauta, hay un club que ya demostró interés en el jugador. “Va a durar poquito, yo digo que en diciembre… Yo sé que hay un equipo grande que fue a preguntar: ‘oye, yo sé que es caro, pero podríamos…’ ¿Faúndez ?, sal de acá, fuera chao’.

“Sabes por qué, porque un muchacho como Faúndez no está ni siquiera para pasar por Defensa o Justicia, está para directo al Elche o algún grande semi grande”, señaló en el espacio.

/Photosport

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El comunicador deportivo Renzo Luvecce, a través de sus redes, reveló que el club que preguntó por el jugador sería Colo Colo. “Ha tenido un semestre superlativo con buen rendimiento en el Campeonato Nacional y también a nivel internacional, lo que generó el interés de la dirigencia alba”.

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“No hay nada concreto aún, pero veremos si el capo de provincia estará dispuesto a soltarlo considerando la temporada que están realizando”.

El presente de Felipe Faúndez

El futbolista de 20 años atraviesa un destacado presente en O’Higgins, rendimiento que le permitió ser parte de la selección chilena que disputó el Mundial Sub-20 de 2025.

Su crecimiento no se ha detenido y este año dio un nuevo paso en su carrera al recibir su primera convocatoria a la selección adulta dirigida por Nicolás Córdova, siendo considerado para los amistosos frente a Portugal y República Democrática del Congo.

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