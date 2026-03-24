Es uno de los jugadores nuevos en los llamados a la Selección Chilena. Felipe Faúndez ha brillado en O’Higgins y eso le valió aparecer en la última nómina de Nicolás Córdova.

El lateral chileno tendrá la posibilidad de debutar por La Roja en los duelos del FIFA Series, a jugarse entre jueves y domingo en Nueva Zelanda. Allí, buscará consolidarse para ser parte del nuevo proceso de la Selección.

Es por eso que fue entrevistado por ADN Deportes, donde expresó el orgullo de vestir la camiseta chilena y elogió a su competencia en el puesto. “Todo niño sueña con jugar en La Roja y yo lo estoy cumpliendo”, empezó diciendo.

Palabras de Felipe Faúndez

Para el jugador de O’Higgins, la convocatoria a la Selección no lo pilló totalmente desprevenido. “No sé si fue sorpresiva. Me venía preparando de la mejor manera con O’Higgins, hemos jugado hartos partidos, así que no sé si tan sorpresiva, pero la venía trabajando hace tiempo”, empezó diciendo.

Además, Felipe Faúndez ya tiene un gran feedback, considerando que jugó el Mundial Sub-20. “Fue una oportunidad única jugar un Mundial en tu país, queda en la vitrina para mí. Me dio mucha experiencia para aprender como jugador”, comentó al respecto.

Para finalizar su conversación con ADN Deportes, el jugador de O’Higgins alabó a su competencia directa en la Selección Chilena, Fabián Hormazábal. “Es una competencia muy sana. Lo conocí en O’Higgins cuando yo subí al primer equipo. Es una muy buena persona; siempre que me pueda dar un consejo, lo voy a tomar de la mejor manera, porque es un jugador muy experimentado. Para mí, es el mejor lateral del campeonato chileno“, cerró.

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Futbol, O’Higgins vs Club Deportes Tolima, Tercera Fase, Conmebol Libertadores 2026 El jugador de O’Higgins Felipe Faundez es fotografiado durante el partido de Conmebol Libertadores contra Club Deportes Tolima disputado en el estadio Codelco El Teniente en Rancagua, Chile. 4/3/2026 Jorge Loyola/Photosport Football, O’Higgins vs Club Deportes Tolima, third phase, Conmebol Libertadores 2026 O’Higgins player Felipe Faundez is pictured during a Conmebol Libertadores match against Club Deportes Tolima at the Codelco El Teniente stadium in Rancagua, Chile. 4/3/2026 Jorge Loyola/Photosport

En resumen…

El lateral Felipe Faúndez fue convocado por Nicolás Córdova tras su desempeño en O’Higgins.

La Roja disputará el torneo FIFA Series en Nueva Zelanda entre jueves y domingo.

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