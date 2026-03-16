Jugador que se mandó condoro en la jugada fatal de O’Higgins tiene su revancha: Córdova lo llama a la Roja

La selección chilena se prepara para la próxima fecha FIFA en busca de el equipo ideal que comande el siguiente proceso de Eliminatorias. Con Nicolás Córdova al mando, la Roja ahora se mentaliza para los duelos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.

El listado contó sorpresas con nombres como Thomas Gillier, Igor Lichnovsky, Diego Ulloa, Lautaro Millán, Maxi Gutiérrez y Benjamín Chandía. Además se repiten los ya consagrados Guillermo Maripan, Vicente Pizarro, Darío Osorio, Lucas Cepeda y Felipe Loyola.

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Sin embargo, la convocatoria llamó la atención por la especial revancha de uno de los jugadores que fue más cuestionado en los últimos días. Esto tiene relación con Felipe Faúndez, el lateral de O’Higgins y que protagonizó la lamentable jugada que dejó a los rancagüinos sin Copa Libertadores.

Nueva oportunidad para Felipe Faúndez

En su visita a Tolima, el defensa Felipe Faúndez quedó mano a mano con Jáder Valencia aprovechó el rebote y se lo llevó hasta el área celeste, y con un delicado toque se la sirvió en bandeja a Juan Pablo Torres. Lo que sentenció el global por 2-1 para los colombianos.

“Se quedó solo el Pibe Faúndez. Lo decíamos, se tienen que quedar al menos tres. Ellos son rápidos en la contra. Que lamentable”, indicó Claudio Palma en la transmisión de Chilevisión.

Pese al condoro, O’Higgins se metió en la Copa Sudamericana. Mientras que Faúndez sigue siendo uno de los pichones de Nico Córdova. El nacido en Rengo participó en el Sudamericano Sub 20 y en el Mundial Sub 20 que se disputó en Chile. Además en el 2025 fue el jugador que más minutos sumó gracias a la regla del Sub 21. Oportunidad que ha aprovechado siendo uno de los laterales más regulares en Chile.

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Lo que se confirma en este 2026. En el arranque de la Liga de Primera, con Lucas Bovaglio sigue como titular y ya acumula 372 minutos en la regla del Sub 21, siendo el jugador con más minutos en lo que va de temporada.