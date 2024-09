La carrera de Nelson Tapiac tal vez tenga uno de los capítulos más amargos el día miércoles 17 de junio de 1998. En esa jornada, el por aquel entonces arquero de la selección chilena, fue tal vez quien más sufrió con el agónico empate 1-1 ante Austria en el Mundial de Francia.

El equipo de todos ganaba hasta el minuto 90+2’ en el Stade Geoffroy-Guichard, momento en que Ivica Vastić sacó un remate directo al ángulo que dejó al meta solo haciendo vista, presenciando cómo se escapaba una victoria histórica para los chilenos en la cita planetaria.

Durante mucho tiempo el propio Tapia culpó a la camiseta que usó en esa jornada, una prenda de color verde que, según él, le trajo mala suerte.

Hoy, a 26 años de esa triste jornada, el ex Universidad Católica decidió subastar esa camiseta junto a otras de su grandísima colección. ¿Los encargados? Pues The Dream Auctions, una de las firmas más importantes en este rubro.

“Ustedes ya saben la historia de esta camiseta. Tuve compañeros y un técnico uruguayo a quienes no les gusta el color verde. Me transmitieron esa idea y casi siempre que jugué con una camiseta verde no me fue bien”, declaró Tapia a las redes sociales de The Dream Auctions.

La camiseta que subastará Nelson Tapia

Además, detalló que “esta yo la transpiré. El utilero no tenía que llevar camisetas verdes, pero llevaron 12. Me tocó jugar ese día con Austria. Todos ustedes saben lo que sucedió”.

La subasta de esta camiseta inició el pasado lunes y se prolongará hasta el viernes 4 de octubre, cuando se realizará un remate en vivo para conocer a quien se la adjudique.

