Fabián Estay cuenta la insólita broma que le hicieron a Iván Zamorano en Francia '98: "Le poníamos vinagre balsámico y él pensaba que era vino"

La selección chilena volvió a una Copa del Mundo luego de 16 años de ausencia cuando se clasificó a Francia 1998, donde la Roja alcanzó los octavos de final, con un recordado equipo liderado por Nelson Acosta en la banca e Iván Zamorano en la cancha.

Justamente al capitán le hicieron una entretenida broma en la concentración gala, porque Fabián Estay, en diálogo con La Redgoleta de Redgol, reveló que hicieron sufrir al goleador en una de las cenas del equipo.

"Tengo muy mala memoria, pero allá lo pasamos muy bien, teníamos un gran grupo. Había una mesa con los jugadores de la U, otra mezclada donde estaba el Pancho Rojas, Margas; la mesa nuestra donde estábamos Zamorano, Tapia, el Piri Parraguez, yo", señaló en primera instancia el ahora comentarista radicado en México.

Iván Zamorano jugando ante Austria en el Mundial de Francia 1998 - Getty

"Éramos un poco más pelusones nosotros, y de repente Don Nelson nos dejaba tomar una copita de vino en la comida y por ahí a Iván, que era un poco distraído, le poníamos vinagre balsámico y él pensaba que era vino, entonces le decíamos ‘salud compadrito, salud’ y se embutía el vinagre balsámico, por ahí muchas cosas más", agregó Estay.

El ex volante creativo, además, reveló que "don Nelson era el único que no sabía, pero nosotros íbamos al Loco Car, que estaba al lado del hotel, pero era una distracción importante, porque fue una larga concentración. No hubo mayores problemas, teníamos la capacidad y la madurez para decirnos las cosas. Tuvimos un par de reuniones donde nos dijimos las cosas de frente y eso nos ayudó a conseguir el paso a la siguiente ronda".

Este 17 de junio está de aniversario el segundo partido de Chile en aquella competición, donde Austria le empató sobre la hora, con un gol que todavía duele.