Fabián Estay: "Arturo Vidal está un peldaño arriba de Charles Aránguiz"

Este martes Fabián Estay fue el invitado estelar de la Redgoleta de Redgol y conversó de todo: Mundial de Francia 1998, Nelson Acosta, el conflicto generado en el SIFUP y una serie de temas relevantes y contingentes.

Uno de esos temas, fue la comparación entre Arturo Vidal y Charles Aránguiz, discusión que según el Fabi, fue algo creado por la prensa, pero hablando de netamente de fútbol, él tiene su preferido.

"Me gusta más Arturo no porque Charles no me guste, me gusta muchisimo, peroArturo tiene una relevancia más importante, ha conseguido más cosas en Europa que Charles Aránguiz y me parece que está un escalón arriba que Charles", afirmó.

Arturo Vidal, el favorito de Estay (Getty Images)

Estay agrega que "son dos grandes futbolistas que tenemos en la selección chilena y tenemos que disfrutarlos, y ellos han demostrado que pueden jugar juntos y han sido importantísimos en lo que significó conseguier las dos Copa América".

Por último el formado en Universidad Católica hizo un llamado a que los jugadores más jovenes aprendan de estos dos cracks.