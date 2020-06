Fabián Estay e Iván Zamorano se unen a las críticas hacia el Sifup: "Es un tema de justicia para todos"

La polémica que ronda al Sifup traspasa fronteras. El debate se ha encendido por la omisión de generaciones completas de jugadores en la entrega de un millonario bono de retiro; y los futbolistas retirados se han unido para luchar por sus derechos.

"Hay doscientos y tantos jugadores, estamos llegando a los 300, nos estamos uniendo a esta noble causa. Muchos necesitan lo que toque de ese pastel. Están apoyando Limache (Juan Luis González), (Marcelo) Zunino, Nelson Tapia, se involucró Ivan Zamorano", reveló Fabián Estay en conversción con La Redgoleta de RedGol.

Claudio Bravo llamó la atención a través de las redes sociales y también apoya la moción. "Claudio está muy cercano a la agremiación, es un líder nato, lo de los premios ya quedó aclarado y está con la misma idea, que la historia se tiene que respetar y que lo más justo es que a todos les corresponda un pedacito de pastel", sentencia Estay.

Fabián Estay vivió el máximo momento de su carrera en el Mundial de Francia de 1998 (Getty Images)

"Este fondo del retiro no puede ser para algunos sí y otros no, porque esto no es justo para muchos, ya que muchos luchamos en ese camino. No es un tema de dinero, es un tema de justicia para todos. Pedimos que se hagan las cosas bien", puntualizó el ex mundialista en Francia 1998.

"No puede ser que solo los retirados desde 2017 en adelante tengan esa posibilidad. ¿Y los demás? ¿Los que picaron piedras o estuvieron tres meses sin cobrar y aguantaron a pie firme? Hay un montón de cosas que estaban cuando llegó esta directiva. No es pelear con ellos, es que miren hacia atrás porque hay una historia", asume.

Estay no quiere focalizar la crítica en los mandamases del sindicato. "Sobre el manejo de Gamadiel (García) y (Luis) Marín no puedo opinar, porque no estoy empapado de la situación. Pero hay una historia antes de ellos, de Carlos Ramos o Carlos Soto, que fueron grandes artífices y protagonistas de conseguir una ley del futbolista, de estar con compañeros que no cobraban en tres meses y que lucharon mucho por la fortaleza del sindicato", subrayó.

Sobre los actuales líderes gremiales, el Pelusa aclaro que "ellos llegaron con la mesa puesta, pero en esta situación me parece que no lo están haciendo correctamente porque hay una historia. Esta negociación ya se había gestionado con (Julio) Grondona y el presidente del sindicato argentino", advirtió.

Y recordó su papel en los cambios que hoy tienen al futbolista en otro pedestal. "Yo di el discurso en La Moneda para la presentación de la ley del jugador. Me eligió la directiva del sindicato de jugadores. No somos ex futbolistas, somos futbolistas retirados, porque voy a ser futbolista toda la vida", reflexionó.

Por eso, espera que haya un cónclave que termine con las diferencias. "Ojalá se logre hacer una gran reunión con todos los líderes y se busque que todos puedan recibir este aporte que es tan importante en un escenario como el que estamos viviendo", completó Estay.