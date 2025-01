El paro de futbolistas se levantó en la noche de este jueves, luego de que se lograran acuerdos entre el Sifup y la ANFP, con la mediación de la Dirección del Trabajo.

Gamadiel García, presidente del sindicato, manifestó conformidad por haber logrado conciliar posiciones.

“Agradecer el apoyo de nuestros futbolistas en las asambleas. Esto es para el mejoramiento del fútbol chileno, mejor competencia. Esperamos que busquen acuerdos por el bien del fútbol, el beneficio de la actividad”, manifestó.

Contó que “Aníbal Mosa fue fundamental para ir acercando posiciones. Conformes y creyendo que viene un mejor futuro para nuestro fútbol de la mano de los acuerdos”.

El fútbol chileno volverá tras el acuerdo entre el Sifup y la ANFP

¿El palo de Gamadiel al Matador Salas?

En la jornada de jueves, Redgol publicó información a la que tuvo acceso: en Deportes Temuco hubo amenazas a los jugadores por el paro, señalándoles que iban a recortar el sueldo e incluso cerrar el campo de entrenamiento.

Un hecho que dejó muy molesto a Gamadiel García, quien sin nombrar a Marcelo Salas, le pegó un palo a la dirigencia por estos tratos hacia los jugadores.

“Habían problemas que las señalamos. Sin querer poner más pelos en la sopa, habían temas con algunas instituciones, con algunos dirigentes que siguen creyendo que estamos en épocas que no vuelvan a nuestro fútbol“, confesó.

“Eso generó malestar en mi persona, por el trato que había con los futbolistas, por amenazas, y eso no es lo correcto porque estábamos tratando de llegar a acuerdo”, agregó.

Luego García dijo que “eso no me tenía con buen ánimo, pensé que se iba a romper la mesa por ese tipo de situaciones. Pero se lograron conciliar los temas, dejando de lado a estas instituciones que no aportaban nada a los acuerdos que estábamos tratando de generar”.