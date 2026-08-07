El ex arquero de la selección chilena sufrió un siniestro vial mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

El fútbol está pendiente de Nelson Tapia, histórico arquero de la selección chilena que sufrió un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad. Carlos Tejas manifestó su preocupación.

El campeón con Universidad Católica, Cobreloa y Santos, perdió el control de su vehículo a la altura del kilómetro 332 de la Ruta 5 Sur, lo cual hizo que volcara a unos 50 metros de la calzada. Carabineros realiza las pericias correspondientes para esclarecer los hechos.

Tejas apoya a Nelson Tapia

Si hay alguien que conoce bien a Nelson Tapia es Carlos Tejas. Compartieron guantes en la selección chilena en Francia 1998 y en Cobreloa en el 2003. Por esta razón, el ex Coquimbo Unido es muy agradecido con el oriundo de Molina y solo tiene buenas palabras hacia él.

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“Me ayudó mucho como arquero y en crecer como portero. Cualquier cosa que le pase la verdad es que me preocupa y ojalá que se recupere luego y que esté muy bien”, indicó Tejas a RedGol. El ex meta de La Serena está preocupado por su colega.

“Obviamente que me golpea. Es un compañero de profesión, vivimos instancias lindas en el fútbol. No solamente en la selección, en Cobreloa fuimos bicampeones, entonces hay muy lindos recuerdos con él. Aparte de que se portó muy bien conmigo“, agregó Tejas.

Carlos Tejas en el arco de O’Higgins. Imagen: Archivo

Nelson Tapia a los 59 años estaba dirigiendo a Imperial Unido, club de la Tercera A (cuarta división). Cabeza de Muela sufrió graves lesiones en el accidente, aunque está fuera de riesgo vital. Carlos Tejas espera que pronto pueda volver a ponerse el buzo de DT.

“Desearle lo mejor, que se recupere rápido y que pueda estar nuevamente en las canchas. Somos seres humanos y nadie está libre de tener un accidente“, cerró Tejas.