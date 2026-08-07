El ídolo de U de Chile dio sus argumentos para que Fernando Ortiz ponga al mundialista bajo los tres tubos, lo que incluso ayudaría a Gabriel Maureira, según su tesis.

La desata locura por Vozinha sigue instalada en el fútbol chileno. Los hinchas piden a gritos que el portero de Cabo Verde se estrene pronto en el arco de Colo Colo, aunque para ellos habrá que esperar.

Su puesta a punto futbolística es un tema y el propio Fernando Ortiz aclaró que aún no está a la par de sus compañeros. Y uno que salió al paso es Johnny Herrera, quien no quiere esperar y pide que el golero mundialista juegue luego.

“En este caso el tipo se ve bien físicamente, no debiera tener problemas en jugar. Aplazarlo tanto el debut es ansiedad para la gente”, lanzó el ídolo de U de Chile, bajo el espacio en Todos Somos Técnicos.

La fórmula de Johnny con Vozinha y Maureira

Johnny Herrera explicó que lo mejor para los porteros de Colo Colo es que Vozinha se cuadre los guantes de titular rápidamente. Eso, pese a la experiencia que ha ido ganando Gabriel Maureira.

“Sería mejor para Maureira saber quién es el primero y el segundo, no esperar si rinde, sino sentar precedente. Si Maureira no anda bien con presión y comete un error, juega Vozinha y le costaría el doble”, lanzó.

Según comentó el periodista Daniel Arrieta, la planificación inicial es que Gabriel Maureira siga siendo el portero titular albo en los siguientes duelos. Eso implica el juego ante Unión La Calera, O’Higgins y hasta U de Chile.

ver también Feliz junto a Matías Fernández: la “albolocura” de Iván Román y sus fotos de niño con Colo Colo

Pese a que en el Superclásico se planifica por ahora que Vozinha vaya a la banca, se espera que su estreno sea ante Unión Española. Dicho encuentro corresponde a la Copa Chile y se jugará el 26 de agosto.