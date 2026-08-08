El entrenador del cuadro hispano tuvo que dar la cara tras la dura caída por 3-0 de su equipo ante Deportes Antofagasta en el Estadio Santa Laura.

Unión Española sigue con su irregular andar en el torneo de Primera B 2026. Los hispanos ahora cayeron por 3-0 ante Deportes Antofagasta en el Estadio Santa Laura, resultado que los deja estancados en la zona media de la tabla de posiciones.

El gran apuntado por esta decepcionante campaña en la división de plata de nuestro fútbol está siendo Ronald Fuentes, DT del primer equipo por el que ya varios pidiendo su cabeza.

Tras la derrota obviamente que esta delicada situación deportiva fue tema, siendo una pregunta obligada en la conferencia de prensa del entrenador, quien dejó en claro que no piensa dejar su cargo.

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Ronald Fuentes descarta renunciar en Unión Española

El DT del cuadro de Independencia afirmó que “entiendo al hincha, siempre lo he entendido. Es parte de lo que me corresponde a mí como técnico. Soy el responsable futbolístico del equipo y lo asumo como corresponde”.

Unión Española quedó fuera de los puestos de liguilla tras caer por 3-0 ante los Pumas. | Foto: Deportes Antofagasta.

“Pero no voy a renunciar para nada. Siento que podemos estar en esos puestos de liguilla y vamos a trabajar para eso. Obviamente que lo tomo con preocupación, no tranquilo, pero sabiendo que vamos a dar vuelta y revertir esta situación adversa del juego”, concluyó.

Con esta derrota Unión Española se quedó en el noveno puesto con 25 puntos tras siete triunfos, cuatro empates y siete derrotas. Por ahora está fuera de las posiciones de liguilla, ya que entre el segundo y octavo acceden a esa etapa del torneo por el segundo ascenso a Primera División.

El próximo partido de Unión Española

Los hispanos volverán a jugar ante Deportes Puerto Montt el martes 11 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue. Este duelo será válido por la fecha 19 de la Liga Ascenso 2026.

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En síntesis