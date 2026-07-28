El DT de los hispanos fue muy crítico con el rendimiento de su equipo a pesar de la victoria ante los pupilos de Francisco Arrué que les permitió dar un salto importante en la tabla de posiciones.

Ronald Fuentes quedó con un sabor amargo a pesar de que Unión Española logró una importantísima victoria ante Deportes Recoleta en la fecha 16 de la Primera B 2026. Un gol de Mitchell Wassenne y otro de Andrés Vilches le dieron la victoria a los hispanos.

Sólo como un descuento del Reco quedó el empate transitorio que había anotado Roberto Riveros. Y en una entrevista con TNT Sports, el DT del cuadro de colonia manifestó la molestia que le generó el desempeño de su equipo. “El resultado muy bueno, el juego muy malo. Estamos al debe absolutamente”, aseguró Fuentes.

“Defendimos más de lo que corresponde. Estuvimos muy imprecisos con balones donde no debíamos apresurar la jugada. Es una de las cosas que hemos tratado de corregir, pero lamentablemente seguimos cometiendo ese error. Como siempre se dice, es mejor tratar de corregir con un resultado positivo”, aseguró el popular Chilenita.

Ronald Fuentes sabe que el equipo tiene mucho por pulir. (Jorge Loyola/Photosport).

A pesar de su descontento, valoró la actitud de sus pupilos. “El esfuerzo que hicieron es maravilloso, supimos aguantar el 2-1 que nos costaba mucho en la primera rueda. Y afortunadamente nos quedamos con el triunfo que nos permite escalar en la tabla”, manifestó el estratego.

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Ronald Fuentes admite que hubo reto a la Unión Española tras vencer a Recoleta

Ronald Fuentes sabe que la Unión Española tiene para ofrecer un mejor rendimiento y no fue así lo que ocurrió vs Deportes Recoleta. “De la forma que tenemos de trabajar, deberíamos haber hecho un mejor partido. Ellos son un equipo que juega bien”, afirmó el otrora defensor central, quien fue mundialista con Chile en Francia 98.

“Pero nosotros no fuimos capaces de profundizar con el balón, buscar espacios que nos dejaban. Lo hicimos muy pocas veces. Tuvimos muy poca movilidad, que es lo que más hemos trabajado. Se van a llevar un buen raspacachos, independiente del resultado positivo”, aseguró Fuentes.

Más claro, echarle agua. De hecho, les dejó un desafío a sus pupilos para el siguiente desafío en la Liga de Ascenso. “Si jugamos así contra Magallanes no nos va a ir bien. Ellos se hacen muy fuertes en condición de local”, apuntó el estratego sobre el Manojito de Claveles, el escollo venidero.

Ronald Fuentes tuvo pocos motivos para sonreír ante el Reco. El triunfo hispano fue uno. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Los equipos de Miguel (Ponce) juegan muy bien. Tienen mucha movilidad. Creemos que vamos a mejorar. Podremos contar con jugadores como (Franco) Ratotti que nos puede dar un plus, el mismo (Nicolás) Valencia. Vamos recuperando lesionados y tendremos un plantel más importante para la citación”, sentenció Ronald Fuentes.

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