Los dirigidos por Ronald Fuentes se meten en zona de liguilla, con un importantísimo tanto de Andrés Vilches.

Unión Española cerró la fecha 17en la Primera B, donde se quedó con los puntos tras derrotar por 2-1 a Deportes Recoleta, en un duelo que se jugó en el estadio Santa Laura.

En una fría noche en Santiago y con algo de lluvia, los dirigidos por el técnico Ronald Fuentes se quedaron con los puntos y avanzaron puestos en la tabla de posiciones, gracias a un tanto de Andrés Vilches.

Esto, porque los locales en la Plaza Chacabuco llegaron a los 25 puntos, en zona de liguilla en la sexta posición, 7 unidades menos del actual puntero que es Cobreloa y que suma 32.

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Andrés Vilches le dio la victoria a Unión Española

Unión Española todavía puede seguir soñando con el regreso a la Primera División, luego de la victoria por 2-1 ante Deportes Recoleta ante su gente en el estadio Santa Laura.

La apertura de la cuenta fue obra de Mitchell Wassenne, quien a los 50 logró los primeros abrazos para los locales, aunque dos minutos después Roberto Riveros empató todo para la visita.

Fue en los 64 cuando apareció Andrés Vilches quien se anotó en el marcador para cerrar la victoria hispana, lo que los alienta con avanzar en la tabla de posiciones y con un regreso al fútbol de honor.

Revisa la tabla de posiciones:

Foto Google.

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