Uno vuelve y otro se va: La realidades opuestas de los chilenos en Boca Juniors

Carlos Palacios fue convocado para el encuentro por Copa Sudamericana, Mientras que Williams Alarcón fue borrado

Los chilenos enfrentan realidades opuestas en Boca Juniors. Lo que se evidencia a horas de disputar los octavos de final de Copa Sudamericana.

Tras eliminar a O’Higgins en la fase de playoffs, ahora el cuadro xeneize se enfoca en el duelo ante Deportivo Recoleta de Paraguay. Encuentro que tiene como novedad la convocatoria de Carlos Palacios.

ver también Carlos Palacios o Diego Valdés: Quién debe ser el ’10’ de Colo Colo según los números

Rodolfo Arruabarrena le entregó el respaldo a la “Joya” y tras perderse varios partidos por molestias físicas, el ex Colo Colo vuelve a estar entre los citados para jugar este martes en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán. La Bombonera presentó varios problemas en el campo de juego y por eso se decidió optar por la cancha de Huracán.

De está forma podría volver a vestir la camiseta de Boca. La última presentación del formado en Unión Española fue el pasado 17 de julio por la Copa Argentina donde sumó 17 minutos en el triunfo ante Sarmiento por 2-0.

Pero así como Palacios vuelve a estar entre los considerados por el “Vasco”, el otro chileno en el equipo ahora presenta complicaciones más que importantes.

ver también Carlos Palacios alza la voz luego de que su suegro fuese detenido por tráfico de drogas

Williams Alarcón con un pie fuera de Boca Juniors: apunta a la MLS

Mientras Palacios vuelve a ser considerado en Boca Juniors, Williams Alarcón no fue ni citado a la banca de suplentes. Por lo que quedó fuera del partido ante Recoleta por Copa Sudamericana.

¿El motivo? Decisión técnica por el bajo nivel del chileno según reportan desde el otro lado de la Cordillera. Para peor se indica que tendría la puerta de salida abierta.

“Tiene opción de salir a préstamo a la MLS”, agregó el periodista Diego Monroig de ESPN. Por lo que el formado en Colo Colo podría estar viviendo sus últimas horas en el xeneize ya que su salida permitiría la llegada de un nuevo refuerzo extranjero.