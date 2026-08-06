Gualberto Jara no está del todo convencido de que la Joya regrese al Cacique tras no consolidarse en Boca Juniors.

Carlos Palacios sigue sin consolidarse en Boca Juniors. A pesar de que pasó más de un año y medio desde su llegada al club, la Joya sigue sin brillar en un equipo que puso bastante dinero tras sus buenas campañas en Colo Colo.

Por lo mismo, la opción de que vuelva al Cacique parece estar latente, sobre todo porque en el Monumental ya están pensado en el armado del plantel que afronte el próximo año, donde se seguro el equipo de Fernando Ortiz jugará la Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, su arribo no convence del todo en las huestes albas. Y ojo, que no hablamos solo de los deportivo, ya que situación familiar también hace ruido.

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Vuelta de Palacios a Colo Colo no convence del todo

Al respecto habló Gualberto Jara, quien en charla con RedGol afirmó que “realmente difícil la respuesta, porque es un jugador de muchas condiciones indudablemente. Tuvo buenos momentos en Colo Colo, lo que le valió esta experiencia de ir a jugar a otro grande como Boca Juniors”.

“Se está desperdiciando todo ese talento y ya no sé hasta qué punto sería bueno que vuelva para tratar otra vez de sobresalir. No lo sé, es bastante difícil, sobre todo para el club”, añadió.

En Argentina tiene claro que Carlos Palacios tiene deseos de volver a Colo Colo. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, el ex DT albo declaró que “primero debe solucionar sus problemas estos familiares y luego tratar también de tener una buena salida de Boca. Es un grande de Sudamérica y del mundo. Estar ahí, el tener esa oportunidad, lo está desaprovechando”.

“En algunos partidos tuvo un valor importante. Así que tendría que partir por ahí. Y mientras tanto, Colo Colo debe observar su evolución. En estas circunstancias yo creo que no va venir para lo que necesita el club”, concluyó.

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En síntesis