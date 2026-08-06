El director técnico del Romántico Viajero sabe que el mediocampista argentino que fue confirmado como la segunda incorporación azul todavía necesita un proceso antes de sumar minutos. Pero le tiene confianza plena a lo que puede aportar.

Fernando Gago no había querido dar ninguna luz de su opinión sobre Tobías Reinhart, pues el volante argentino todavía no estaba oficializado como jugador de la U de Chile. Y con el antecedente del defensor uruguayo Valentín Gauthier tan fresco, prefirió la cautela.

Pero una vez que Reinhart fue confirmado como el segundo refuerzo del Romántico Viajero en este mercado invernal de fichajes, Gago sí se refirió a las condiciones que tiene el volante de 26 años que llegó desde la Reggiana de Italia a cambio de 700 mil dólares.

“Es un jugador muy interesante, venimos llevando el análisis hace bastante tiempo. Nos puede dar la fase de tener la pelota, ser agresivo y llegar a tener posibilidad de remate”, aseguró el otrora volante central de Boca Juniors y el Real Madrid luego del triunfo azul ante Unión San Felipe en la Copa Chile.

Tobías Reinhart posa con la indumentaria de la U de Chile. (Foto: @UdeChileoficial).

Al exentrenador del Necaxa de México no le quedaron dudas cuando surgió la opción de fichar a Reinhart, quien fue dirigido por Gustavo Álvarez en Temperley de Argentina. “Me interesó mucho desde que lo vengo viendo y nos puede dar mucho”, afirmó Gago.

De todas formas, le puso algo de freno a las expectativas por el trasandino, quien tiene una chance de debutar ante la suspensión de Lucas Barrera para el duelo vs Palestino. “Intentaremos que su adaptación sea lo más rápida posible. Viene del fútbol europeo, tenemos que adaptarlo a estas condiciones”, manifestó el estratego del Bulla.

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Fernando Gago le deja tarea a Reinhart para ser opción en la U de Chile

Fernando Gago piensa que Tobías Reinhart necesita algo de tiempo de fiato al fútbol chileno. Más allá de que el mismo volante reconoció que alcanzó a terminar la pretemporada con su club, que en la campaña anterior descendió a la Serie C de Italia.

“Tenemos que adaptarlo, muchas veces al terreno de juego y llevarlo a los niveles de entrenamientos que buscamos. Pero creemos que nos servirá mucho”, afirmó Gago, quien goza de una variante más en la zona media del equipo, donde también apostó por Lucas Barrera.

Fernando Gago ahora debe abocar el tiempo a preparar el duelo ante Palestino. (Felipe Zanca/Photosport).

Por lo pronto, el DT argentino tendrá que decidir quién ocupará el lugar del “29”, quien llegó a su quinta tarjeta amarilla y no podrá siquiera ser considerado en la citación para recibir a Palestino el domingo 9 de julio a contar de las 20 horas en el Estadio Nacional. Y no parece que sea Reinhart el escogido.

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