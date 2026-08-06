El jugador se tuvo que retirar en el primer tiempo del duelo ante San Felipe, aunque explicó a Redgol su situación: ¿Baja ante Palestino?

Universidad de Chile celebró su clasificación a los octavos de final de la Copa Chile 2026, luego de la victoria por 1-0 ante Unión San Felipe, en un duelo disputado en La Calera.

Eso sí, el encuentro no fue para nada fácil para los dirigidos del técnico Fernando Gago, porque en el primer tiempo tuvo que sacar por lesión a Israel Poblete por lesión.

Algo que de inmediato enciende la preocupación, teniendo en cuenta que para el domingo está suspendido Lucas Barrera, por lo que Poblete se alineaba como la gran alternativa: ¿Qué le pasó?

Israel Poblete tuvo que ser cambiado por Diego Cofré. Foto: Redgol.

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Israel Poblete queda en duda en la U

Israel Poblete se retiró cojeando del estadio Nicolás Chahuán de La Calera, luego de la victoria de Universidad de Chile por 1-0 ante Unión San Felipe, que lo clasificó a la ronda de los 16 mejores de la Copa Chile.

Consultado por Redgol, el propio jugador aseguró que “se me trabó el pie en la cancha, porque no la regaron”, mientras caminaba rumbo al bus que lo trasladó hasta Santiago.

En ese sentido, aseguró que “me provocó dolor”, aunque aseguró que esta jornada en el CDA revisarían su situación, “se me pegó el pie y me complicó, pero fue más precaución”.

Con esto, será fundamental la revisión del cuerpo médico de la U, con el técnico Fernando Gago que tiene que tomar una decisión para el duelo ante Palestino por la Liga de Primera 2026.

Mira la salida de Israel Poblete: