“El físico te pasa la cuenta”: Ex PF del Chino Ríos revela las claves que debe enfrentar Colo Colo en la recta final del campeonato

Manuel Astorga abordó el desgaste físico que ha tenido el plantel albo y que podría ser letal en la parte final del año

Colo Colo superó un duro escollo en la Liga de Primera. Esto porque el Cacique tuvo que luchar de atrás para lograr doblegar a Unión La Calera.

La tarea para los albos se hizo más que compleja ya que a los siete minutos Matías Campos López aprovechó los errores defensivos y abrió el marcador. Por lo que tuvo que exigirse al máximo para lograr la remontada en el complemento con los goles de Maxi Romero y Leandro Martínez.

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Lo que para expertos del deporte significa una alerta importante para los albos. En especial por la condición física que debe tener el equipo para la recta final de temporada.

“Es evidente que el físico te pasa la cuenta y tiene una inferencia en errores y en un desgaste progresivo”, expresó Manuel Astorga en conversación con Redgol.

El ex Preparador Físico de Marcelo Ríos y de Colo Colo entre otros equipos, profundizó en que se debe tomar en cuenta la situación aeróbica de los albos.

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“La condición física es lo que te permite sostener el desempeño. La toma de decisiones también está relacionados con el estado del futbolista. En un deporte de elite se presupone que los fallos son menores, pero siempre los hay”, expresó.

“Lo más importante es que hayan puntos de mejora, ante casos de fatiga. El fútbol es un deporte tremendamente complejo, de coordinación abierta y de comunicación, donde es clave la coordinación de todas las líneas de juego”, agregó Astorga.

La confianza de Fernando Ortiz en el trabajo de Colo Colo

Pese a las alertas mencionadas, en el cuerpo técnico de Colo Colo hay confianza en el trabajo que se realiza día a día. Tema que justamente abordó Fernando Ortiz tras el triunfo ante Unión La Calera.

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Por lo que el “Tano” respaldó a su preparador físico Paolo Pacione. El canadiense es el fiel escudero de Ortiz y hoy refleja su trabajo en la intensidad del Cacique dentro de la cancha. Una imagen que hace una diferencia abismal con lo presentado en el año del Centenario.

“En lineas generales el equipo me gustó. Tengo al mejor preparador físico. Es el número uno y se ve reflejado en el campo de juego”, respaldó Ortiz al ser consultado por el físico de su equipo.

En resumen:

Colo Colo venció a Calera y sigue como puntero de la Liga de Primera con 45 unidades.

Manuel Astorga abordó el fondo físico que tiene Colo Colo y que debe considerar para el cierre de temporada.

Fernando Ortiz respaldó a su PF Paolo Pacione y respaldó el trabajo que realiza en los albos.