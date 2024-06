Jorge Almirón tiene cierta predilección por Carlos Palacios. El técnico argentino de Colo Colo ha utilizado al jugador chileno en distintas posiciones, metiéndolo más por la orilla izquierda o el centro, dependiendo del partido.

La apuesta ha dado, a veces, resultado. Pero, es sabido que la Joya despliega lo mejor de su fútbol cuando le toca estar más presente en las combinaciones del juego y no en un lugar donde se pierde.

Hablando de perder, eso es lo que podría, precisamente, pasar con Carlos Palacios. El jugador ya advirtió que “ya no voy a pensar más con el corazón y el sentimiento de hincha de jugar en Colo Colo, porque hay gente que no lo valora. Voy a pensar en lo que sea mejor para mí y mi familia”.

Palabras polémicas para uno que, además, ha estado últimamente metido en medio de ella. Por ejemplo, tras ser sustituido en el duelo de Colo Colo ante Copiapó, la Joya reaccionó de mala manera y se ganó el reto inmediato del propio Almirón. Ahora, fueron las redes sociales las que ardieron con el actuar del jugador.

Blin blin

En sus redes sociales, Carlos Palacios apareció en un Live mientras manejaba. El jugador de Colo Colo estaba adornado no con uno, sino con un conjunto de collares inmensos de oro.

Mientras cantaba y hablaba, respondía los comentarios en vivo. Así, se llenó de comentarios, sobre todo por ir manejando mientras miraba y estaba atento al celular.

Uno de los que repudió a Carlos Palacios fue Manuel Astorga. El ex preparados físico se Marcelo Ríos se refirió en duros términos a Palacios, señalando su falta de responsabilidad. “¿Alguien le advirtió que no debe hacer eso si maneja un vehículo? Lamentable todo. De sus gustos no opinaré”, dijo el ex amigo del Chino.

Carlos Palacios ha sido criticado por albos y ajenos al club. Esto ha provocado que el propio jugador haya decidido poner en punto suspensivo su continuidad en Colo Colo.