Habrá un tiempo de descanso para el fútbol chileno. La Primera División se detendrá durante un poco más de un mes, para volver después con ciertos refuerzos y con los jugadores descansados. ¿Qué haremos mientras tanto?

Una respuesta obvia es: ver la Copa América y la Eurocopa. Sí, es un buen panorama. La primera empieza el 20 de junio y tendrá a todos atentos a lo que haga el equipo de Gareca. La otra, el 14 del mismo mes.

Pero, también podemos seguir viendo lo que hacen las categorías menores. En la Sub 16 de Colo Colo, por ejemplo, hay mucho de lo cual sentirse esperanzados. Esto no solamente por el buen rendimiento de todo el equipo, sino por el de un jugador en particular.

Se trata de Franco Garrido, delantero que marcó los dos tantos del triunfo ante Huachipato que le valieron al Cacique el paso a las semifinales del torneo de la categoría. Además, el joven atacante es nieto, nada menos que de Carlos Humberto Caszely.

Palabras del heredero del metro cuadrado

Tras el fin del encuentro, Franco Garrido analizó el duelo para las redes de Colo Colo y, además de repetir las palabras típicas de un jugador de fútbol, analizó cómo ha sido tener el asesoramiento de su abuelo.

“Los consejos de mi abuelo me sirven demasiado. Esos consejos no los tiene cualquiera y hay que aprovecharlos. Obviamente que hay que hacerle caso a sus consejos de qué hacer en el área, que son privados”, enfatizó el joven Franco.

En esos momentos de la transmisión alba, se acercó el propio Carlos Caszely, quien, chocho, dio su opinión de lo realizado por su nieto. “De los goles que hizo Franco, el segundo fue muy bueno, al segundo palo. Ese tipo de cosas son las que uno intenta transmitir, no sólo a él, sino a todos los jugadores de cadetes. Con 74 años de vida, creo que pueden aprender de eso”, señaló el Rey del metro cuadrado.

“El consejo base que doy para un delantero es: cuerpo caliente, mente fría. Eso es lo básico dentro del área. No solamente para mi nieto, sino para el que me pregunte, al que me invite a dar algún consejo, yo siempre lo hago. Además que yo llegué al Monumental cuando le decían el hoyo de Pedreros, cuando tenía nueve años. Es decir, llevo 65 años viniendo, he visto mucho fútbol”, comentó el Chino Caszely.

Finalmente, el propio Franco Garrido habló de sus goles y puso el segundo como su favorito. “El enganche y la zurda, que la he practicado mucho. He entrenado zurda, zurda, zurda… ¡hasta que salió!. Con tranquilidad, al segundo palo, esquinado, bien buscado. Bien, bien”, cerró el joven y futuro heredero al trono del metro cuadrado.