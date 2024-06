Uno de los jugadores más importantes para el entrenador Jorge Almirón en Colo Colo es Carlos Palacios, a quien lo ha usado en tres puestos diferentes durante el primer semestre de 2024.

La Joya ha actuado como volante de creación, como delantero centro y también como extremo por el sector izquierdo, siendo esta zona de la cancha en donde más ha participado.

A principio de año el formado en Unión Española tuvo la chance de irse a Boca Juniors, club que le propuso una oferta formal, sin embargo decidió mantenerse en Colo Colo.

¿Palacios a Boca Juniors?

Carlos Palacios este viernes participó de una transmisión en redes sociales, donde declaró que la oferta del cuadro Xeneize se mantiene vigente, lo que sorprendió a los hinchas de Colo Colo.

“Lleva seis meses ahí la oferta, no saben nada que cuando no me fui todavía me llamaban y le ponen más ceros a la oferta”, explicó el 7 albo.

Palacios está molesto por el trato que recibe en Colo Colo. Foto: Photosport

Luego, le preguntaron sobre qué hubiese hecho si el llamado de Boca lo hubiera realizado su presidente, Juan Román Riquelme: “le contesto y le digo que sí al tiro”, replicó.

Para cerrar el tema, fue sincero: “ya no voy a pensar más con el corazón y el sentimiento de hincha de jugar en Colo Colo porque hay gente que no lo valora. Voy a pensar en lo que sea mejor para mí y mi familia”.

Carlos Palacios, de esta forma, abre la puerta a una posible salida de Colo Colo si es que llega una buena oferta para ficharlo.

