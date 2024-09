Colo Colo es el único equipo del Campeonato Nacional que depende de sí mismo para ganar el torneo, situación que alcanzó tras la derrota de Universidad de Chile ante Deportes Iquique.

La situación es la siguiente: si los albos ganan todos los partidos que tienen pendientes, sumando los tres duelos atrasados, quedarán dos puntos sobre la U si los azules también celebran en todos los encuentros que le restan.

Por ahora Colo Colo está a siete puntos de los laicos, gracias a la victoria que alcanzó el pasado sábado ante Cobresal en el Monumental, donde hubo una polémica en la apertura de la cuenta.

La grave acusación de Juan Cristóbal Guarello en la victoria de Colo Colo

El Cacique le anotó de entrada a los mineros en Macul, gracias a Javier Correa tras pelotazo de Esteban Pavez, y tras el encuentro el entrenador de los nortinos, Gustavo Huerta, aseguró que no hubo VAR para definir la jugada.

De las palabras del estratega se colgó el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien ironizó con la jugada en su programa La Hora de King Kong.

El momento del gol de Javier Correa a Cobresal. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“A mí me quedaron muchas dudas, porque en verdad me faltó la línea, ya no fue VAR, fue que entre varios huevones se pusieron a ver la tele, faltaron los shops y los italianos palta-mayo nomás, conversaron la jugada”, dijo el comunicador.

Luego, arremetió: “el tema es que el tío Gustavo Huerta dijo que no hubo VAR, que era un escándalo y que un gol al minuto de juego te cambia todo el trámite del partido”.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica por el Campeonato Nacional?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica por el Campeonato Nacional se jugará el jueves 3 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Monumental.