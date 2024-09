Colo Colo ya comienza a meterle presión a la Universidad de Chile. El cuadro de Gustavo Álvarez cayó ante Deportes Iquique y dejó el Campeonato Nacional al rojo vivo, con un Cacique con partidos pendientes.

Ahora, si Colo Colo gana todos sus partidos pendientes, no solamente alcanza a la U, sino que la sobrepasa. De esa manera, el liderato azul está con puntos suspensivos.

¿Qué pasará? El partido ante Universidad Católica, del jueves, será clave. De ganar, Colo Colo tendría grandes chances de terminar sobrepasando a la U y conseguir lo que hace poco parecía imposible.

Lo interesante de eso es que genera expectativas. Fueron dos los ex jugadores relacionados a Colo Colo que salieron a hablar del tema, en exclusiva con los micrófonos de RedGol.

Alejandro Hisis: “Veo muy sólido a Colo Colo”

Además de dejar una vez más la frase que “de atrás pica el indio“, el Chino Hisis aseguró que está muy ilusionado con lo que está haciendo el cuadro de Jorge Almirón.

“No es sólo el resultado de la U. Además, veo muy sólido a Colo Colo. Ahora tiene partidos con Católica y es de los complicados, pese a que no hay que mirar en menos a nadie”, enfatizó el ex albo.

“Lo importante es que veo muy bien a Colo Colo. Lo veo suelto. Esto de la eliminación de Libertadores no le perjudicó, sino que le dio confianza para creerse el cuento de que tiene un muy buen plantel”, añadió el ex jugador del Cacique.

“A la U le expulsaron un jugador muy importante. Si es roja directa son dos partidos. Pienso que igual se le complica a la U. Y bueno, eso es importante, sabiendo que Colo Colo está fuera de Copa Libertadores y se está enfocando en el frente de acá”, cerró.

Gustavo De Luca: “Aún puede que la U se levante”

Con un paso breve por Colo Colo, el ex delantero argentino cree en el Cacique. Pese a ello, llama a no bajar los brazos, debido a que la U aún no está muerta.

“Tenían un partido difícil. Iquique es una de las sorpresas de este Campeonato, está ubicado en liguilla. Hizo un buen campeonato y podía pasar que dejara puntos”, analizó.

“Los rivales de Colo Colo siempre van a estar peleando algo, así que no son fáciles. Hay que ganarlos”, deslizó el argentino, quien cree que hay que esperar lo que pase con la U.

“Puede ser que la U se levante. Hay que ver qué pasa en el próximo partido”, concluyó Gustavo De Luca.