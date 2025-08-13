Colo Colo no vive un buen presente y en los últimos partidos se han hecho habituales los reclamos contra el arbitraje. Desde la selección chilena le pidieron a los Albos el hacer una autocrítica.

Los dirigidos por Jorge Almirón igualaron ante Everton en su última presentación. Sebastián Vegas cometió un penal en el último minuto, el cual fue cambiado por gol por Sebastián Sosa. Esta situación generó la molestia del actual campeón del fútbol chileno.

El llamado desde La Roja a Colo Colo

Desde Colo Colo se han ido fuerte contra el arbitraje. De hecho, Jorge Almirón había sido suspendido en la fecha anterior frente a Huachipato por reclamos. Arturo Vidal también cargó contra los jueces luego del duelo ante Everton.

Desde la selección chilena, alguien que bien conoce el mundo Colo Colo le pidió al club el detener los constantes reclamos y hacer una autocrítica para poder sacar adelante el rendimiento que no ha sido bueno.

“Hay que parar la bola de nieve. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas debemos tirar para el mismo lado. A Colo Colo no le sirve enfocarse en el arbitraje, hay que cerrar filas y hacer autocrítica“, indicó Luis Mena a TNT Sports. El entrenador de La Roja femenina también habló del presente de Almirón.

“No se han hecho bien las cosas. Hay rendimientos bajos y decisiones que no han funcionado. No es solo un problema puntual, son muchas situaciones que han influido“, explicó el ex central.

Luis Mena jugó entre 1996 y 2014 en Colo Colo. Fue capitán del club y ganó 12 títulos en Macul. Por esto, es palabra autorizada para hablar de los liderazgos actuales que tienen los Albos hoy, como Esteban Pavez y Arturo Vidal.

“A Pavez lo conozco hace muchos años. Ha hecho una carrera muy linda y las críticas que recibe son injustas. No podemos olvidar todo lo que nos dio por un par de partidos malos. Los jugadores no son robots (…) no hay que olvidar todo lo que nos entregó (Arturo Vidal) y lo que ha hecho por el club. Hoy puede aportar desde otro rol, pero siempre con respeto“, cerró Mena.

Publicidad