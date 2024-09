Colo Colo quiere dar pelea hasta el final en el Campeonato Nacional, situación que demostró este sábado, porque le ganó a Cobresal en el estadio Monumental.

Los albos sumaron una victoria clave en la lucha por el título, gracias a la cual se acercan a siete puntos del líder Universidad de Chile, y un dato clave es que tienen dos partidos menos disputados que los azules.

La gran figura de Colo Colo ante los mineros fue Lucas Cepeda, quien marcó el segundo tanto y demostró que en cancha que su citación a la selección chilena fue una buena decisión de Ricardo Gareca.

Lucas Cepeda le agradece a Arturo Vidal

Tras el partido Lucas Cepeda conversó con TNT Sports, y sorprendió con sus declaraciones, porque le agradeció a Arturo Vidal por su gran momento.

El zurdo recalcó que el King para él es “el mejor jugador en la historia de Chile” y comentó que gracias a sus consejos ha podido rendir en Colo Colo.

Lucas Cepeda le agradece a Arturo Vidal por su momento. Foto: Alejandro Pagni/Photosport

“La verdad es que estos meses han sido increíbles para mí, sin el apoyo de mi familia y mis compañeros no lo habría logrado. Yo quiero recalcar una cosa, tenemos al mejor jugador en la historia de Chile que es Arturo y desde el primer momento que llegué me ha ayudado, me ha aconsejado, para mí ha sido un pilar fundamental en mi estadía en Colo Colo. Me siento muy contento y feliz por mi nominación en la Selección”, dijo Cepeda.

“Arturo siempre me dice que confía en mis capacidades, que mis compañeros en todo momento me van a bancar, que si la pierdo que siga, que sea yo dentro de la cancha y teniendo ese respaldo del mejor jugador de Chile uno se siente más tranquilo, más suelto y gracias a Dios se me ha dado”, remató.

Lucas Cepeda está en la nómina de la Roja para las Eliminatorias y espera jugar ante Brasil y Colombia.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica por el Campeonato Nacional?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica por el Campeonato Nacional se jugará el jueves 3 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Monumental.