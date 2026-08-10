Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de fichajes

Alexis Sánchez se va de Europa tras 18 años y llega a la MLS: Firma en CF Montréal

Luego de no encontrar equipo para seguir su carrera en el Viejo Continente, a los 37 años el tocopillano aterriza en la liga estadounidense donde jugará con otro chileno, Thomas Gillier.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Alexis Sánchez deja Europa tras casi dos décadas y se va a la MLS.
© Getty ImagesAlexis Sánchez deja Europa tras casi dos décadas y se va a la MLS.

Será definitivo. Luego de 18 temporadas en el fútbol europeo, donde paseó su talento por las principales ligas de ese continente, en Italia, Inglaterra y España, Alexis Sánchez dejará finalmente la alta competencia y emprende regreso a América.

Y es que tras no encontrar equipo para continuar su carrera, después de su adiós al Sevilla, el tocopillano decidió tomar sus maletas e iniciar un nuevo desafío en su carrera, pues a partir de ahora formará parte de la Major League Soccer (MLS).

Según publica el diario La Tercera, Alexis Sánchez firmó contrato por las próximas dos temporadas, es decir, hasta junio del 2028 con su nuevo equipo, el CF Montréal de Canadá, equipo donde compartirá camarín con otro chileno como el arquero Thomas Gillier.

Desde Brasil le cierran la puerta a Alexis Sánchez: “No es el tipo de jugador que buscamos”

ver también

Desde Brasil le cierran la puerta a Alexis Sánchez: “No es el tipo de jugador que buscamos”

Alexis Sánchez se va de Europa y aterriza en la MLS

El nuevo desafío del Maravilla en su carrera no será sencillo. El elenco canadiense se ubica actualmente en la 14° posición de la Conferencia Este con 16 puntos, a siete del último puesto de clasificación a los Playoffs, hoy propiedad de DC United.

Además de Gillier, Alexis compartirá camarín con otros futbolistas latinoamericanos como el colombiano Brayan Vera, el venezolano Daniel Pereira o el mexicano Daniel Ríos, y tendrá como entrenador al ex delantero francés Philippe Eullaffroy.

Por el momento, sólo resta que sea la propia MLS quien haga oficial la incorporación del chileno, que deberá pasar por el protocolo formal de conseguir visa de trabajo en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente firmar su contrato y estrenarse en la competición.

En síntesis

  • Tras 18 años en Europa, Alexis Sánchez continuará su carrera deportiva jugando en la exigente MLS.
  • El chileno firmó por dos temporadas con el CF Montréal, donde compartirá equipo con Thomas Gillier.
  • Ahora sólo resta la confirmación oficial y conseguir su visa de trabajo para debutar en Norteamérica.
Lee también
La razón de Alexis para ir a Canadá y no a Estados Unidos
Alexis Sánchez

La razón de Alexis para ir a Canadá y no a Estados Unidos

Alexis Sánchez se suma a la lista de chilenos que juegan en la MLS
Alexis Sánchez

Alexis Sánchez se suma a la lista de chilenos que juegan en la MLS

Con Tapia incluido: Los futbolistas chilenos que juegan en la MLS
Internacional

Con Tapia incluido: Los futbolistas chilenos que juegan en la MLS

"Gonzalo Tapia es aurinegro": delantero tiene oficialmente nuevo club
Selección Chilena

"Gonzalo Tapia es aurinegro": delantero tiene oficialmente nuevo club

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo