Luego de no encontrar equipo para seguir su carrera en el Viejo Continente, a los 37 años el tocopillano aterriza en la liga estadounidense donde jugará con otro chileno, Thomas Gillier.

Será definitivo. Luego de 18 temporadas en el fútbol europeo, donde paseó su talento por las principales ligas de ese continente, en Italia, Inglaterra y España, Alexis Sánchez dejará finalmente la alta competencia y emprende regreso a América.

Y es que tras no encontrar equipo para continuar su carrera, después de su adiós al Sevilla, el tocopillano decidió tomar sus maletas e iniciar un nuevo desafío en su carrera, pues a partir de ahora formará parte de la Major League Soccer (MLS).

Según publica el diario La Tercera, Alexis Sánchez firmó contrato por las próximas dos temporadas, es decir, hasta junio del 2028 con su nuevo equipo, el CF Montréal de Canadá, equipo donde compartirá camarín con otro chileno como el arquero Thomas Gillier.

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Alexis Sánchez se va de Europa y aterriza en la MLS

El nuevo desafío del Maravilla en su carrera no será sencillo. El elenco canadiense se ubica actualmente en la 14° posición de la Conferencia Este con 16 puntos, a siete del último puesto de clasificación a los Playoffs, hoy propiedad de DC United.

Además de Gillier, Alexis compartirá camarín con otros futbolistas latinoamericanos como el colombiano Brayan Vera, el venezolano Daniel Pereira o el mexicano Daniel Ríos, y tendrá como entrenador al ex delantero francés Philippe Eullaffroy.

Por el momento, sólo resta que sea la propia MLS quien haga oficial la incorporación del chileno, que deberá pasar por el protocolo formal de conseguir visa de trabajo en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente firmar su contrato y estrenarse en la competición.

En síntesis