El delantero chileno jugó su último partido en los Portalnd Timbers, con dos goles que dejaron locos a los hinchas: se va a México.

Felipe Mora vivió una emocionante despedida en los Portland Timbers de la MLS, luego de que se confirmó su traspaso en el mercado de fichajes al Atlético San Luis de la Liga MX.

El delantero chileno se anotó con un doblete en la victoria por 2-1 ante el Real Salt Lake, donde fue ovacionado por los hinchas y sus compañeros al ser elegido como la figura del encuentro.

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Felipe Mora dejó a todos llorando en los Timbers

Felipe Mora vivió un momento muy especial en su último partido en los Portland Timbers, donde marcó los dos goles de la victoria de su equipo, siendo la despedida perfecta.

El chileno fue titular y elegido la figura del partido, por lo que fue reemplazado antes del pitazo por su compatriota Alexander Aravena, para comenzar un emocionane momento.

Acompañado de su familia, Mora se despidió de los hinchas, mientras que sus compañeros lo cargaban para que la ovación fuera mucho más fuerte para el goleador.

Tras el partido tuvo sentidas palabras en el camarín, donde acompañado de un traductor, dejó a todos llorando por su último partido en la MLS.

Mira el video de despedida:

Mira los goles de Felipe Mora: