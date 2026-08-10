El delantero argentino quiere quedarse en el club, pero su pase pertenece a Argentinos Juniors. En el Cacique ya trabajan ideas, que incluyen a Brayan Cortés.

Tras llegar como refuerzo para el ataque de Colo Colo en la temporada 2026, el delantero trasandino Maximiliano Romero se convirtió en un hombre de confianza para el técnico Fernando Ortiz, cada vez que estuvo ausente Javier Correa.

Sus números lo avalan. Ocho goles en Liga de Primera, cinco en Copa Chile y uno en Copa de la Liga, además de dos asistencias en 1.800 minutos durante 25 encuentros. Superó con largueza lo que hizo en O’Higgins y el deseo del jugador es quedarse en el club.

Sin embargo, hay una traba importante en ese manifiesto de Romero, y es que su pase pertenece a Argentinos Juniors. Por este motivo, en Colo Colo ya trabajan en una fórmula para negociar con el cuadro trasandino y adquirir de forma definitva su ficha.

La fórmula de Colo Colo para comprar pase de Romero

Según dio a conocer el periodista trasandino Nahuel Ferreira, la idea desde Macul es poner sobre la mesa un monto en dinero de US$500 mil dólares además de la ficha del arquero Brayan Cortés, que está actualmente en los Bichos Colorados y que lo quieren mantener para 2027.

El problema es que desde Argentinos Juniors fueron enfáticos ante el deseo de Colo Colo. Si lo quieren comprar a Maxi Romero deberán pagarles US$1.5 millones de dólares, una cifra que hoy es impagable para Blanco y Negro, hasta ahora.

Es que el reportero detalla que mientras el deseo del Tigre es quedarse en el Cacique, el iquiqueño también manifestó su postura de mantenerse en el cuadro de La Paternal. Será cuestión de tiempo para conocer si está operación se concretará.

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En síntesis