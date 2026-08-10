El delantero de 16 años fue convocado al microciclo de la Selección Chilena luego de marcar dos goles con el primer equipo del Cacique.

Felipe Raipán sigue viviendo semanas especiales en el inicio de su carrera profesional. El delantero de 16 años recibió un reconocimiento y fue convocado al microciclo de la Selección Chilena Sub-16.

El atacante de Colo Colo comenzó a ganar protagonismo durante sus primeras apariciones con el plantel profesional, donde rápidamente dejó su huella.

Recordemos que debutó en Copa Chile y en su segundo partido, fue protagonista al marcar el 3-2 frente a O’Higgins, en los minutos finales del encuentro.

Así festejó Raipán el gol que liquidó el triunfo albo ante Deportes Limache.

Raipán se gana una oportunidad en la Roja

Pero Raipán no se quedó ahí. Durante el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera, volvió a celebrar con el primer equipo al convertir el 3-1 ante Deportes Limache.

Sus actuaciones permitieron que el cuerpo técnico de las selecciones juveniles siguiera de cerca su evolución. Este lunes se confirmó finalmente su presencia en el microciclo de la Roja Sub-16.

El trabajo se desarrollará en el CAR José Sulantay Silva entre este lunes 10 y el jueves 13 de agosto, como parte de la preparación para los próximos amistosos de Chile frente a Canadá.

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Raipán no será el único representante albo en esta convocatoria. Colo Colo aportará cinco jugadores al proceso, el arquero Pablo Lasnibat, el defensor Diego Acevedo y los mediocampistas Christopher Morales y Cristián Muñoz.

La convocatoria representa un nuevo paso para Raipán, quien pasó en poco tiempo de destacar en las divisiones inferiores a sumar minutos y goles con el primer equipo del Cacique.

Con apenas 16 años, el atacante ya consiguió anotar dos veces en el profesionalismo y ahora tendrá la posibilidad de comenzar a mostrar sus condiciones en una selección nacional.

En resumen…