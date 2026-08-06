Entre los colocolinos que llegaron al Monumental para ver la bienvenida al portero de Cabo Verde dijo presente Felipe Raipán, quien desató la locura entre los hinchas.

Todavía se habla del notable recibimiento que tuvo Vozinha como flamante nuevo jugador de Colo Colo. El portero de Cabo Verde fue protagonista de una apoteósica fiesta en el Estadio Monumental, donde quedó en claro las expectativas puestas en él.

Pese que no hubo ese lleno absoluto del recinto que esperaba la dirigencia de Blanco y Negro, de igual manera llegaron poco más de 20 mil colocolinos para darle la bienvenida. Y entre ellos, estuvo un prometedor canterano del Popular.

Hablamos de Felipe Raipán, quien como todo un hincha vibró con la presentación del guardameta de 40 años. Y ojo, que también revolucionó en parte con su presencia.

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Felipe Raipán dejó la escoba durante la presentación de Vozinha en Colo Colo

El delantero de 16 años dijo presente en el sector de océano para ver la bienvenida del nuevo refuerzo albo. Al ser identificado por los hinchas presentes rápidamente llovieron las solicitudes para una foto o algún saludo, por lo que tuvo que retirarse de manera rauda.

Raipán tuvo su día especial también, porque en la mañana se mandó un doblete en el empate 4-4 de la Sub 20 del Cacique ante Universidad Católica en el Estadio Monumental.

A nivel profesional Raipán ya lleva dos goles con la camiseta del Popular en apenas cinco partidos, siendo uno de los jugadores de más proyección en la cantera alba.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Unión La Calera el domingo 9 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. Este duelo será válido por la fecha 18 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis