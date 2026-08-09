La entrenadora Tatiele Silveira expuso la situación para reclamar por sus jugadores y que, estos hechos, no se repitan más en el fútbol femenino.

Una grave denuncia se realizó tras el Superclásico Femenino, donde Colo Colo venció por 1-0 a Universidad de Chile, en un duelo disputado en el estadio Bicentenario de La Florida.

Fue la entrenadora de las albas, Tatiele Silveira, quien aprovechó la conferencia de prensa para dejar en evidencia una situación que golpeó a su camarín y que no dejaría pasar.

La brasileña manifestó que estas tácticas del fútbol son de muchos años atrás, cuando nadie regulaba nada en la competencia: “Hoy terminamos el partido y no hay agua caliente”.

Las quejas del camarín de Colo Colo no se hicieron esperar en el Superclásico. Foto: Colo Colo.

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Las albas reclaman que no tenían agua caliente

Tatiele Silveira hizo saber toda su molestia como entrenadora del plantel femenino de Colo Colo, por un lamentable hecho que vivieron tras vencer por 1-0 a Universidad de Chile.

“Ganar un clásico más es increíble. Lo que a veces me incomoda, por ejemplo, es que hoy terminamos el partido y no haya agua caliente. ¿Estamos en los años 90, que termina un partido y no hay agua caliente para ducharse?“, explicó la entrenadora.

Algo que quiso sacar a la luz pública para dejar en evidencia prácticas que parecían del pasado, pero que algunos tienen presente en partidos tan dramáticos como el Superclásico.

“Creo que es innecesario, ya tuvimos un partido intenso ambos equipos y debemos entender cómo podemos generar esa igualdad para salir de un estadio y que las chicas se puedan duchar”, finalizó.