La entrenadora explicó que Banini sigue con una preparación física y táctica especial, por lo que aún no hay fecha para su redebut.

Colo Colo Femenino sigue firme en lo más alto del Campeonato Nacional. Las Albas derrotaron por 2-0 a Unión Española, con goles de Mary Valencia y Yanara Aedo, y sumaron tres puntos importantes para mantenerse como líderes.

Tras el encuentro, Tatiele Silveira fue consultada por una de las grandes novedades del plantel: el esperado regreso de Estefanía Banini.

Banini fue presentada el pasado miércoles en el Estadio Monumental.

Banini sigue con preparación especial

La entrenadora brasileña explicó que la futbolista argentina continúa trabajando para alcanzar su mejor condición y adaptarse nuevamente al equipo, “Contenta por la contratación, por ese gran refuerzo que tenemos para nuestro equipo, para Torneo Nacional y Copa Libertadores. Ella está trabajando todos los días. Ya hicimos una planificación específica para ella, para que poco a poco vuelva a su mejor nivel”, señaló.

Silveira detalló que el proceso de Banini contempla dos aspectos fundamentales antes de volver a competir, “Que vuelva segura, que vuelva conociendo a las compañeras. Hay dos procesos: uno físico para que esté bien y otro táctico para que conozca a las compañeras”, explicó la DT.

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Además, la entrenadora dejó abierta la posibilidad de que la argentina pueda desempeñarse en distintas posiciones, aunque evitó adelantar dónde la utilizará cuando esté disponible, “Si te digo dónde va a jugar Banini ahí es donde está la sorpresa. Esperamos los partidos para que vean dónde pueda aportar toda su experiencia, toda su calidad y cada día vamos trabajando”, comentó.

Por ahora, los hinchas albos deberán seguir esperando para ver nuevamente a Banini en acción. Silveira fue clara al señalar que todavía no existe una fecha concreta para su regreso,“No sabemos cuándo específicamente ella va a estar lista, pero seguimos avanzando todos los días y con las compañeras”, cerró.

En resumen…